В Кабардино-Балкарии два туриста сорвались во время восхождения на Эльбрус. Фото: Светлана ДАНИЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Кабардино-Балкарии два туриста сорвались во время восхождения на Эльбрус. По предварительным данным, 19 июля альпинисты поднялись на высоту около 4200 метров на восточной вершине горы, но что-то пошло не так. Сообщается, что один из них погиб, второй отделался травмами.

Предварительно, выживший альпинист получил переломы ног и не может двигаться самостоятельно. На место ЧП отправился спасательный отряд. Управление СК по республике организовало проверку по факту ЧП.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике организована доследственная проверка по факту гибели альпиниста во время восхождения на восточную вершину горы Эльбрус», – говорится в сообщении СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

На место выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из центра «Лидер» МЧС России.

«Данные об альпинистах и их местоположение устанавливается», – сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

Установление обстоятельств также на контроль прокуратура Кабардино-Балкарии.

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