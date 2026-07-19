«Ребенка бы туда не пустили, если бы знали»: 11-летний мальчик погиб при восхождении на Эльбрус

Сорвавшемуся при восхождении на Эльбрус ребенку было 11 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

11-летний мальчик со Ставрополья был героем своей школы. Когда одноклассников на каникулы отправляли к бабушке, он карабкался на вершину Эльбруса на пару с отцом. Спортивной семьей восхищались, ставили в пример и рассказывали об их достижениях. Пока одно восхождение не забрало жизнь одного и не сломало другого.

Речь идет об отце и сыне, которые сорвались на пути к восточной вершине Эльбруса 19 июля. Это восхождение должно было стать реваншем – год назад они уже пытались штурмовать Эльбрус, но из-за разыгравшейся непогоды спустились. Остановиться пришлось на высоте 5560 метров, не доходя до вершины всего 100 метров.

19 июля 2026 года спортивная семья отправилась на второй заход в надежде на этот раз все же установить свой флаг на вершине горы. Но на высоте около 4200 метров альпинисты сорвались.

Сообщается, что ребенок погиб. Его отец выжил, но получил серьезные травмы: переломы ребер и ног. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Эльбрусского ВПСО, на место отправились 12 спасателей. Поиски осложняет плохая погода, но сотрудникам МЧС удалось добраться до нужного района:

«Это труднодоступный район. Спасатели уже добрались до того места, где они упали. Осталось только найти их».

Мужчина с мальчиком шли вдвоем, регистрацию не проходили. Как рассказал источник «КП-Северный Кавказ», дети в таких местах не просто редкость – обычно их не допускают до восхождений:

«Это неправильно. Конечно, если бы они регистрировали маршрут, никто до 11-летнего мальчика бы не допустил. Слишком маленький возраст».

О причинах трагедии остается только гадать. Восхождения в этом районе – сложные и непредсказуемые. В ночь, когда выдвигаешься на маршрут, может показаться, что погода обещает быть хорошей. Но в процессе все может поменяться: налететь буря или подняться сильный ветер.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту инцидента. В поисках участвуют специалисты Эльбрусского ВПСО МЧС России и спасатели из центра «Лидер» МЧС России. Прокуратура КБР контролирует установление обстоятельств произошедшего.

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