Оступилась с края водопада: туристка погибла в урочище Джилы-Су в горах КБР

Туристка сорвалась с края водопада Султан. Фото: Алевтина КРАСНОБАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В горах КБР погибла туристка. Сообщение об инциденте поступило в 14:30 19 июля. Трагедия случилась в урочище Джилы-Су Зольского района недалеко от водопада Султан.

По предварительным данным, 44-летняя туристка приехала из Свердловской области в составе экскурсионной группы. Она шла вдоль обрыва у водопада, оступилась и упала.

«К сожалению женщина получила травмы несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении МЧС по Кабардино-Балкарии.

На место отправились шесть спасателей МЧС России. Тело женщины эвакуировали с ущелья и передали следственно-оперативной группе.

По факту инцидента проверку начали следственные органы СКР по Кабардино-Балкарии.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщила пресс-служба СУ СКР по КБР.

Поход водопаду Султан обычно считают несложным – его называют маршрутом выходного дня. Дойти до него может почти любой желающий, в среднем это занимает около 15-20 минут. Главной его опасностью остается соблюдение техники безопасности туристами и их внимательность: подход к нему проходит по пересеченной местности, обрывам и крупным камням.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ребенка бы туда не пустили, если бы знали»: 11-летний мальчик погиб при восхождении на Эльбрус

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru