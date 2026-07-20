Сосуд XIX века нашли в Ингушетии Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

На территории башенного комплекса «Нижний Пуй» в горной Ингушетии во время археологических раскопок ученые обнаружили керамический перфорированный сосуд. Артефакт относится к XIX веку и использовался в домашнем хозяйстве для промывки продуктов.

«Предмет, найденный в четвертой башне комплекса, представляет собой аналог современного дуршлага. На его возраст указывают характерные особенности формы и технологии изготовления», – говорят в школе каменщиков-реставраторов «Наследие»

По словам историков, традиция изготовления подобной посуды имеет многотысячелетнюю историю. Аналогичные керамические сосуды, относящиеся к III тысячелетию до нашей эры, находили при раскопке археологических памятниках в Месопотамии и Сирии.

Фото: Школа каменщиков-реставраторов «Наследие»

Форма подобных изделий практически не изменилась за тысячи лет, что свидетельствует о преемственности бытовых традиций и их связи с мировой историей.

«Такие артефакты помогают создавать многослойную картину жизни горцев позднего Средневековья. Через них исследователи изучают не только технологический уровень, но и культурные привычки, включая бытовые навыки и способы ведения хозяйства», – отмечают специалисты.

Керамическая посуда нередко встречается археологам при раскопках. Некоторые обнаруженные предметы хоть и не относятся к средневековым, но являются не менее уникальными. Так, в марте в той же четвертой башне комплекса «Нижний Пуй» археологи обнаружили необычную кружку, на которой выбита надпись «20 лет Октября». Историки выдвинули рабочую версию, что кружка принадлежит Серго Орджоникидзе.

Башенный комплекс «Нижний Пуй» расположен в Джейрахском районе Ингушетии, у начала Гулойхийского ущелья. Комплекс включает боевую и жилые башни, а также элементы оборонительных сооружений XIV-XVII веков. В то время он контролировал торговый путь через Кавказские горы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Подобные находки – хорошие рассказчики»: старинную ручную мельницу нашли археологи в Ингушетии

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru