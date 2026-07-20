Полвека мама: жительнице КЧР Рае Баисовой присвоили звание «Мать-героиня»

Рая Баисова одна поднимала детей. Фото: пресс-служба правительства КЧР

Президент России Владимир Путин подписал указа о присвоении звания «Мать-героиня» жительнице аула Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии Рае Баисовой.

«Этот документ официально закрепил то, что знали все, кто знаком с материнским подвигом Раи Амербиевны, историей их большой и дружной семьи. Она Мать-героиня в самом высоком значении этого слова. Теперь об этом знает вся страна», – поделился в своих соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов.

За 20 лет счастливого брака Рая Баисова родила десятерых детей – пять сыновей и пять дочерей (а сейчас она еще и бабушка 14 внуков). Когда младшему ребенку было всего три года, ее супруг ушел из жизни. С того момента вся ответственность за большую семью легла на плечи Раи Амербиевны. Она смогла не только обеспечить детей всем необходимым с материальной точки зрения, но и окружила их невероятной любовью и заботой.

Все дети Баисовых получили достойное образование, стали самостоятельными людьми, но сохранили тесную связь друг с другом, поддерживая заложенные матерью ценности. В семье всегда царили теплые отношения и взаимовыручка. Рая Амербиевна личным примером показывала, как важно честно трудится, уважать окружающих и традиции своей земли.

Двое сыновей Раи Баисовой в настоящее время проходят службу в зоне специальной военной операции, имеют ордена и медали: «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу» и другие награды.

Кстати, в этом году Рае Амербиевне исполнится 70 лет. Из них почти полвека связаны с материнством. Женщина надеется, что в праздничный день в ее доме соберется как можно больше гостей.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Жительница Владикавказа родила 13 ребенка, несмотря на прогнозы врачей. Ей все говорили, что детей она иметь не сможет.

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