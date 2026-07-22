Татьяна Ким, основатель Wildberries. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кто пострадал в Невинномысске после налета БПЛА

В ночь на 22 июля украинские беспилотники атаковали складской комплекс Wildberries в Невинномысске. Склад работает круглосуточно, поэтому в момент налета там находились люди. Пятеро пострадавших обратились за медицинской помощью. Серьёзных травм ни у кого нет, госпитализация понадобилась только одному человеку.

В компании подтвердили, что логистический комплекс в Невинномысске эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности.

Основатель компании Татьяна Ким в своих соцсетях сообщила, что компания вместе с профильными службами устраняет последствия атаки.

«Наш приоритет – люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь», – написала Ким.

Работает ли склад в Невинномысске или нет после атаки беспилотника

В настоящее время работа склада в Невинномысске приостановлена. Поставки перебрасывают на другие объекты. Как уточнила Татьяна Ким, вся оперативная информация будет публиковаться в официальных источниках компании.

Из-за приостановки работы склада, заказы могут задержаться. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное – нам надо продолжать делать то, что мы делаем на благо людей», – добавила основатель компании.

Напомним, силы ПВО отражали атаку на промзону города с 03:30. В результате удара по складу возник пожар, который тушат с привлечением вертолёта. В городе введён режим ЧС локального уровня. СКР также возбудил уголовное дело по статье о теракте против украинских военных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на складе Wildberries в Невинномысске после атаки дронов: режим ЧС, пятеро пострадавших

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru