Мать обратилась к главе Следственного комитета с просьбой изменить приговор. Фото: архив семьи

Полтора года назад Пятигорск потрясла трагедия. Группа подростков забила насмерть 20-летнего Егора Черемыслова прямо у дорожки курортного парка в марте 2025 года. В июле вынесли приговор по делу об убийстве, но мать, потерявшая сына, считает судебное решение слишком мягким. После публикации «КП-Северный Кавказ» глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования уголовного дела.

По версии следствия, в нападении на Егора участвовало четверо. Их осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», хотя изначально вменяли «Убийство группой лиц» и «Хулиганство».

На следственном эксперименте подростки показали, как убивали 20-летнего парня в Пятигорске.

Трое из них – 14-летний и двое 17-летних подростков – получили от 4,5 до 5 лет в воспитательной колонии и исправительной колонии общего режима. Четвертому участнику на момент преступления было 12 лет – его поместили в спецшколу закрытого типа.

«Родственники потерпевшего не согласны с мягким, по их мнению, наказанием. Также сообщается, что им отказано в удовлетворении иска о возмещении морального вреда», – говорится в сообщении Следственного комитета России.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ставрополью Александру Перепелицыну доложить о собранных доказательствах по делу и о результатах его рассмотрения. Также главе ведомства доложат о доводах, приведенных в публикации со словами матери Егора.

Напомним, тело 20-летнего Егора нашли в парке «Культуры и отдыха имени Кирова» с признаками удушья. Изначально подростки оправдывали убийство Егора домогательствами к 13-летней девочке – якобы они решили ее защитить. По другой версии, подростки пытались вымогать у парня деньги, но не смогли вовремя остановиться.

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