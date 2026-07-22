Сотрясения, переломы и последствия на всю жизнь: ставропольская молодежь все чаще травмируется на самокатах

С приходом лета на Ставрополье увеличилось число травм на самокатах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С приходом лета в Ставропольском крае увеличилось количество травм на самокатах. Пока ставропольские власти разрабатывают правила использования электросамокатов, подростки и молодежь края вовсю врезаются, падают и попадают в ДТП. Как рассказали в региональном минздраве, травмы, полученные на средствах индивидуальной мобильности, часто требуют оперативного вмешательства.

Так, на днях в городскую больницу Пятигорска поступил подросток, упавший с электросамоката. Врачи поставили диагноз «Закрытый перелом костей левого предплечья со смещением». Травматологам-ортопедам удалось обойтись без разреза: отломки кости вправили и зафиксировали, установив спицы в костномозговой канал.

«Ситуацию можно считать относительно благополучной, но она ярко иллюстрирует риски езды на электросамокатах», – говорится в сообщении минздрава Ставрополья.

Как сообщили в ведомстве, в основном с такими травмами попадают молодые активные люди. Они получают травмы от сильного удара – например, лицом об руль. Также обращаются с повреждениями в области живота и с переломами рук.

Случается, что к этим повреждениям прибавляются черепно-мозговые травмы, сотрясения, множественные ссадины и ушибы.

Около половины пациентов, пострадавших из-за СИМ, получают травмы, которые серьезно ограничивают их передвижения. Случается и так, что последствия травмы на электросамокате остаются с человеком на всю жизнь.

Ранее на Ставрополье осудили подростка, который на самокате насмерть сбил пенсионера. По данным следствия, подросток мчался по улице со скоростью более 20 км/ч и отвлекся от дороги. На полной скорости он наехал на 68-летнего пешехода. Получивший тяжелые травмы мужчина скончался. Юношу признали виновным и приговорили к году ограничения свободы.

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