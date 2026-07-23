Девочка потеряла палец в детском саду Дагестана. СК выясняет, виноваты ли воспитатели Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Махачкале продолжается расследование страшного дела о травмировании трехлетней девочки в детском саду. Перед длинными выходными 8 мая ребенок вернулся домой с отсеченным пальцем на ноге. Он буквально выпал из детских колготок.

Абсолютно здоровая девочка ушла в детский сад утром. Днем, после обеденного сна, за ней приехали родители. Одели, обули и увезли домой. По пути ребенок то и дело жаловался на боль в ноге. Кажется, обычное дело – игралась и ударилась. Но когда сняли ботиночки, взрослых ждал ужас.

Сотрудников детсада уже задержали. Фото: соцсети

Из колготок выпала часть пальца. Напуганные случившимся родители экстренно увезли в больницу. Но медики развели руками – пришить палец уже не получится. В обычных ситуациях это возможно и в современном мире довольно часто практикуется. Только вот в этом случае было слишком поздно.

Как жаловались жители Дагестана еще в мае, воспитатели знали, что девочка серьезно травмировала себе палец, но решили ничего не делать. Жалобы ребенка якобы игнорировали, врачей решили не вызывать, а от родителей всю историю скрыли.

Спустя несколько часов девочку отдали родителям, а отсеченный палец просто… положили в колготки. Словно ничего и не было. Взрослые считают, что ребенок так долго терпел боль лишь потом, что рану обезболили.

Кроме того, появилась информация, что изначально палец не оторвало полностью. Якобы он висел на коже, но воспитатели решили отрезать его полностью. Пока что все версии ждут подтверждения (конкретно эта совсем под вопросом, но ее все равно проверяют). А следователи находятся в ожидании результатов экспертизы:

В больницу взрослые приехали слишком поздно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Был вопрос, отсекли ли палец сотрудники детского сада. Пока что эта версия не подтверждается. Но окончательно можно сказать только после получения заключения экспертизы», – прокомментировали «КП-Северный Кавказ» в СУ СКР по Дагестану.

То есть эксперты по итогу могут дать и обратную информацию – что палец действительно дорезали сотрудники. Или, напротив, не подтвердить эту версию окончательно.

Тем временем расследование уголовного дела против сотрудников детского сада продолжается. СКР вменил им «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни» и «Халатность». По первой грозит до шести лет лишения свободы, по второй – арест до трех месяцев. Прокуратура Дагестана держит разбирательства на контроле.

По итогам экспертизы сюда может добавиться причинение вреда здоровью. Но, опять же, говорить об этом пока рано. Следственные действия продолжаются.

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