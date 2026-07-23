Тащит стопы по голому бетону, на ногах – язвы: хирург из Осетии спасает девочку из Таджикистана, которая не может ходить

Хирург пообещал прооперировать трехлетнюю Умеду. Фото: соцсети Казбека Кудзаева

Маленькая Умеда перетаскивает свое тело на руках, волоча за собой искривленные ноги по голому бетону. На тыльной стороне стопы – рана, протертая почти до кости. Так уже несколько лет живет девочка из Таджикистана. Ей не могут помочь в родной стране. Увидев ее фото, хирург из Северной Осетии Казбек Кудзаев пообещал сделать все возможное, чтобы помочь малышке.

Казбек Кудзаев – хирург высшей категории, почетный профессор центра Илизарова. К нему едут пациенты со всей России и из-за рубежа. Многие знают его как человека с огромным сердцем – тем, кто не может позволить себе оплатить операцию, он предлагает помощь безвозмездно.

Как рассказал хирург, видео с трехлетней Умедой ему прислали более 80 раз. Но хватило бы и одного взгляда.

«Эту бедную девочку, я думаю, мы поставим на ноги. Давайте пожелаем ей и нам удачи», – сказал хирург.

Казбек Кудзаев пообещал полностью вылечить девочку: заживить трофическую язву и придать стопе анатомическое строение.

Операция предстоит сложная. Хирургу будет нужно полностью разобрать стопу и собрать заново в нормокоррекции. Работать придется с кожей, костями, сухожилиями и мышцами. Казбек Кудзаев предполагает, что потребуется лечение в аппаратах Илизарова.

Несмотря на то, что вмешательство обещает быть сложным, врач уверен, что есть все шансы на успех. Клиника, в которой работает Кудзаев, берет на себя все расходы на операции. Сам хирург отказывается от гонорара. Уже появились люди, готовые оплатить авиаперелет девочке и её родителям, а также снять для них квартиру на время лечения.

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