Осетинский хирург бесплатно проводит сложные операции участникам СВО

Несмотря на плотный рабочий график, Казбек Кудзаев успевает вести активный образ жизни Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Хирург высшей категории и почетный профессор центра Илизарова Казбек Кудзаев известен далеко за пределами родной Северной Осетии - к нему едут пациенты со всей России, к нему обращаются из-за рубежа: именно Кудзаев поставил на ноги Мавлуду из Таджикистана, которая все 12 лет свой жизни передвигалась на четвереньках.

Со многих пациентов доктор Кудзаев не берет деньги. «Я могу позволить себе безвозмездно подарить здоровье тем, кто в этом особо нуждается» - говорит хирург. Например, он бесплатно оперирует совсем маленьких детей, людей с заячьей губой, с ДЦП. Теперь к этому списку добавились участники СВО.

- Только что закончилась операция. Вот такой осколок от артиллерийского снаряда достали из нагружаемой части левой ступни, через разрезик на правой голени убрали этот осколок, - показал два куска металла Кудзаев в своих соцсетях.

В разговоре с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» Казбек Урусханович уточнил, что на видео - уже третий прооперированный им военнослужащий.

- Один - в аппарате Илизарова с повреждением голени с переломами, у другого - оскольчатый перелом руки, и последний случай я опубликовал, - рассказал доктор Кудзаев и подчеркнул, что поддерживает не только осетинских бойцов.

- Как врач я должен оказывать помощь любому, кто ко мне обратиться. Консультируем и оперируем пострадавших в боевых действиях бесплатно, независимо от национальной принадлежности, - отметил хирург.

Доктор Кудзаев также поделился, что прооперированные им пациенты мечтают как можно скорее вернуться в строй.

- Их главная мотивация - там же остались друзья. Это же люди, испытанные огнем, - добавил хирург.

КСТАТИ

Несмотря на плотный график (в среднем в клинике проводится 3-5 операций в день), у Казбека Кудзаева остается время на любимые хобби - тренировки в спортзале, пение (в репертуаре врача - около пятидесяти песен, он дал пару сольных концертов), национальные танцы, походы в горы. Последние два увлечения несколько лет назад вылились в мировой рекорд - Казбек Кудзаев вместе с солисткой московского ансамбля танцев «Алания» Диной Бекоевой исполнил хонгу (осетинскую лезгинку) на Эльбрусе на высоте 5642 м. На тот момент самым высокогорным танцем являлся номер грузинского ансамбля «Сухишвили», показанный на высоте около 3000 метров над уровнем моря.

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