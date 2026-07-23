Аня и Маша - контактные и озорные звери. Фото: стоп-кадр видео зооцентра «Дино»

Два озорных медвежонка Аня и Маша поражают своей энергией. У зверят не проходит и дня без шалости, акробатического номера или полезного дела. Пару месяцев назад их спасли в лесу Южной Осетии – оставшиеся без мамы-медведицы детеныши абсолютно беспомощны перед дикой природой.

Волонтеры нашли их истощенными и пытались выкормить, но не знали, как это делать правильно. Медвежатам нужен был хороший уход, питание и наблюдение у ветеринара. Но ни один из центров, в которые обращались, не мог их принять. Пристроить у себя зверьков согласились только в зооцентре «Дино» в Волгограде.

«Медвежата содержались в контакте с волонтерами. Оказались детьми с абсолютно устойчивой психикой, ручные. Так как не попали в руки к недобросовестным людям и не эксплуатировались в фотобизнесе. Их выкармливали, холили, лелеяли», – объяснили волонтеры.

Спасённых в Южной Осетии медвежат отправили в Волгоград Видео: зооцентр «Дино»

Оформление медвежат начали в апреле 2026 года. Составление документов о принятии заняло два месяца. И вот в июне Аня и Маня уже заселились в новый дом.

С тех пор каждый день они подбрасывают волонтерам сюрпризы. То мишутки заберутся по стене высокого вольера и попытаются выбраться, то оближут сотрудников приюта с ног до головы. Бывают и «серьезные» дела. Например, Аня и Маня могут помочь работникам помыть бассейн и даже учатся танцевать на задних лапках.

К сожалению несмотря на веселую жизнь и здоровье, медведицы никогда не смогут вернуться в дикую природу. Из-за слишком близкого контакта с людьми они не смогут выжить в естественной среде.

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