Дынька и Арбузик - неразлучные друзья. Фото: стоп-кадр видео посетительницы парка

Еще пару месяцев назад медведица Дынька была на волоске от смерти. Она осталась без мамы и чуть не утонула в горном ручье в Северной Осетии, когда ее спасли неравнодушные люди. Сейчас энергии этой хищницы позавидует любой. Она стала настоящей душой компании, хотя свое внимание дарит единственному другу – кавказской овчарке Арбузику.

Окрепшая, подросшая Дынька живет в парке реабилитации диких животных «Земля прайда». Посетительница опубликовала видео, на котором необычные друзья резвятся вместе.

«Дынька и ее нереально терпеливый друг Арбузик», – подписала видео женщина.

На кадрах видно, что энергии Дыньке не занимать. Она изо всех сил пытается добиться внимания своего спокойного товарища, то кусая его за ухо, то приглашая его поиграть на качелях.

Спасенную в Осетии медведицу Дыньку сняли во время игры с псом Арбузиком Видео: соцсети посетительницы парка

«Стабильность и спокойствие – это не про нее. А Арбузик, конечно, периодически в шоке от своей подруги. Но мы с ним ценим ее такой, какая она есть. Самая особенная, яркая и неповторимая девчонка, жизнь которой не так давно была на волоске. Она нуждалась в приюте и доме, где никогда не станет чужой», – написали волонтеры приюта.

Напомним, трогательная дружба Дыньки и Арбузика началась во время реабилитации медведицы. Медведица так боялась оставаться одна, что требовала, чтобы волонтеры были с ней круглосуточно. Тогда ее познакомили с другом – щенком кавказской овчарки. С тех пор животные неразлучны – они вместе живут и играют, не подпуская друг к другу никого.

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