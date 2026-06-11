Крутится и требует внимания: идиллию в вольере спасенной медведицы Дыньки из Северной Осетии и щенка Арбузика сняли посетители парка

Медведица Дынька и ее верный компаньон, щенок кавказской овчарки Арбузик, живут в полной гармонии. Фото: парк львов «Земля прайда»

Медведица Дынька из Северной Осетии с тяжелой судьбой и ее верный компаньон, щенок кавказской овчарки Арбузик, прекрасно ладят и живут в полной гармонии. Посетительница парка-приюта «Земля прайда» сняла их на видео и призналась, что уверена – эти двое действительно счастливы вместе.

На кадрах видно, как Дынька и Арбузик вместе гуляют по вольеру, греются на солнце и просто проводят время рядом. Настоящая идиллия.

Идиллию в вольере мишки Дыньки из Осетии и щенка Арбузика сняли посетители парка Видео: olika_sheg

Медведица, как всегда, занята делом. Она постоянно что-то исследует, обнюхивает, проверяет каждый уголок и не может усидеть на месте. Арбузик же остается полной противоположностью своей спутницы. Щенок спокойно лежит рядом и наблюдает за происходящим, будто контролируя, чтобы с Дынькой ничего не случилось.

Иногда медведица явно пытается привлечь его внимание. Она крутится перед ним, переворачивается на спину, трогает лапой и всячески приглашает поиграть. Арбузик в ответ сохраняет невозмутимость, но при этом не отходит далеко и продолжает внимательно следить за подругой.

Медведица крутится перед щенком, переворачивается на спину и всячески приглашает поиграть. Фото: olika_sheg

Посетители и подписчики уверены, что сотрудники парка, как психологи, идеально подобрали животных друг другу по характеру – они словно дополняют друг друга.

«Сотрудники "Земли Прайда" – отличные психологи. Не ошиблись в выборе друга для медвежонка», – написал один из комментаторов.

Другие шутят, что характеры Дыньки и Арбузика напоминают отношения людей.

«Женщина есть женщина, и неважно, какое у нее внешнее обличие. Достать мужчину – это святое».

Не осталась без внимания и заботливость щенка:

«Надо же, Арбузик сам ребенок, а смог стать нянькой для Дыньки!»

При этом еще несколько месяцев назад история Дыньки могла закончиться трагедией. Фото: парк львов «Земля прайда»

При этом еще несколько месяцев назад история Дыньки могла закончиться трагедией. Весной 2026 года маленькую медведицу нашли в Северной Осетии в крайне тяжелом состоянии. По одной из версий, ее мать убили браконьеры, а самого медвежонка бросили.

Дынька несколько дней звала на помощь. Ее крики услышал местный житель. Когда мужчина отлучился, медвежонок побежал следом и сорвался в ледяную горную реку, едва не утонув.

Позже волонтеры организовали целую спасательную операцию и доставили малышку в подмосковный парк-приют «Земля прайда». Там выяснилось, что состояние животного критическое. У Дыньки обнаружили сильнейшее истощение, воспаление и глистную инвазию.

Травма сказалась и на поведении. Дынька боялась оставаться одна, постоянно плакала и искала человека рядом. Тогда в приюте решили познакомить ее со щенком кавказской овчарки. Лохматый Арбузик внешне даже напоминал маленького медвежонка.

Дынька боялась оставаться одна, постоянно плакала и искала человека рядом. Фото: парк львов «Земля прайда»

Сначала Дынька боялась нового соседа и старалась держаться подальше. Но вскоре поняла, что он не представляет опасности. Наоборот, Арбузик оказался терпеливым и заботливым другом. С тех пор они практически не расстаются.

Сейчас щенок уже заметно крупнее медведицы, хотя это преимущество, скорее всего, временное. Небольшой вес Дыньки до сих пор связан с последствиями тяжелой истории, которую ей пришлось пережить совсем малышкой.

Судя по новым кадрам, самые страшные времена для медведицы остались позади. Теперь рядом с ней есть тот, кто спокойно наблюдает за всеми ее приключениями и всегда остается поблизости.

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