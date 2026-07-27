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Общество27 июля 2026 20:00

«Приготовьте ящик шампанского, мы скоро вернемся»: в Пятигорске воссоздали последние часы жизни Лермонтова в день дуэлифото

Хранители музея Лермонтова в Пятигорске воссоздали последний день его жизни
Татьяна ГУЩИНА
15 июля 1841 год. «Дуэль Лермонтова». Худ. Б.И. Бессонов

15 июля 1841 год. «Дуэль Лермонтова». Худ. Б.И. Бессонов

27 июля исполнилось 185 лет со дня трагической дуэли на склоне Машука, в результате которой остановилось сердце 26-летнего Михаила Юрьевича Лермонтова. В Пятигорске каждый год почитатели поэта собираются в домике под камышовой крышей, куда доставили тело поручика после дуэли. И каждый год в этот день, независимо от погоды и дня недели, двери музея открыты всем, кому дорого имя Лермонтова.

В этом году 27 июля был объявлен Днём тихой памяти. Об этом заранее сообщили в Государственном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова в Пятигорске.

«В этот день не будет шумных экскурсий, лишь благоговейная тишина, охапки цветов, тихие лермонтовские строки и усердное моление о его душе», – заранее рассказали в музее.

А еще хранители последнего приюта поэта сделали подарок всем жителям нашей страны, которые не смогли в этот день побывать в Пятигорске и прикоснуться к памяти Михаила Юрьевича Лермонтова.

Они воссоздали последний день его жизни. Как он прожил день перед гибелью, что делал, с кем общался?

Все это – опираясь на воспоминания современников, публиковали в соцсетях. Итак... 15 июля 1841 года. Утро. Покупка Михаилом Юрьевичем Лермонтовым пяти билетов в калмыцкие ванны (г.Железноводск). Стоили они по 50 копеек за штуку.

Калмыцкие ванны, рис.19 века.

Калмыцкие ванны, рис.19 века.

Далее в первой половине дня: приезд гостей к Лермонтову в Железноводск. Отмена ванн. Прогулка с друзьями.

Днём к Лермонтову в Железноводск из Пятигорска действительно приехали в коляске Екатерина Быховец, дальняя родственница поэта, и Обыденная, родственница Быховец. Их сопровождали верхом на лошадях юнкер Александр Павлович Бенкендорф, офицер Лев Сергеевич Пушкин, брат великого русского поэта А.С. Пушкина, кавказский чиновник и поэт Михаил Васильевич Дмитриевский.

«Железноводск. Дом Карпова» (съемное жильё поэта в тот период) Худ. В.П. Васин 2. «Военный верхом и амазонка» Рис. М.Ю. Лермонтова 3. «Дом Рошке» Худ. В.П. Васин

«Железноводск. Дом Карпова» (съемное жильё поэта в тот период) Худ. В.П. Васин 2. «Военный верхом и амазонка» Рис. М.Ю. Лермонтова 3. «Дом Рошке» Худ. В.П. Васин

15 июля 1841 год. Обеденный час. Обед в кофейне у Рошке (колония Каррас). Неудачная попытка примирения Лермонтова и Мартынова.

Здесь, в кофейне Рошке, 15 июля 1841 года Лермонтов встретился со своими секундантами корнетом Михаилом Глебовым и князем Сергеем Трубецким. При всех они не обсуждали дуэльные дела. Известно лишь, что последние слова, которые сказал поэт перед тем, как покинуть заведение, звучали примерно так: «Приготовьте ящик шампанского за мой счет. Мы скоро вернемся из Пятигорска!». Лермонтов был уверен, что они с Мартыновым помирятся.

3. «Водяное общество». рис.19 века.

3. «Водяное общество». рис.19 века.

В пять часов вечера Лермонтов простился с Катенькой Быховец, как он любезно называл её, и поскакал с секундантами к Перкальской скале. До рокового выстрела оставалось полтора часа.

Катенька Быховец уже в августе того же года подробно написала в письме своей подруге о последних часах поэта. «…15-го (июля) мы отправились в шесть часов утра, я с Обыденной в коляске, а Дмитревский, и Бенкендорф, и Пушкин – брат сочинителя - верхами.

На половине дороги, в колонке, мы пили кофе и завтракали. Как приехали на Железные, Лермонтов сейчас прибежал; мы пошли в рощу и все там гуляли. Я все с ним ходила под руку. На мне было бандо. Уж не знаю, какими судьбами коса моя распустилась, и бандо свалилось, которое он взял и спрятал в карман. Он при всех был весел, шутил, а когда мы были вдвоем, он ужасно грустил, говорил мне так, что сейчас можно догадаться, но мне в голову не приходила дуэль… Уезжавши, он целует несколько раз мою руку и говорит: "Cousine, душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни". Я еще над ним смеялась; так мы и отправились. Это было в пять часов, а (в) 8 пришли сказать, что он убит».

Известно, что после похорон М.Ю. Лермонтова в метрических книгах Скорбященской церкви Пятигорска за 1841 год записано: «погребение пето не было…».

Впервые в стенах домика под камышовой крышей зазвучало чистое церковное пение и прошла поминальная молитва. Фото Е. Бехтерева, Л. Егиева

Впервые в стенах домика под камышовой крышей зазвучало чистое церковное пение и прошла поминальная молитва. Фото Е. Бехтерева, Л. Егиева

Однако сегодня впервые за столько лет в пятигорском доме под камышовой крышей, который стал последним приютом поэта, зазвучало чистое церковное пение, и настоятель пятигорского храма св. Лазаря отец Илья вознёс поминальную молитву перед хранящейся в Домике иконой с образом св. Архистратига Михаила (такой же, которая – благословение бабушки – сопровождала Лермонтова в походной жизни до конца его дней).

За весь день усадьбу музея-заповедника посетили более полутысячи гостей. Несли цветы, говорили шепотом, читали стихи. Вечером, когда 185 лет назад прозвучал роковой выстрел, начался моноспектакль актёра Государственного Академического Малого театра Владимира Алексеева «Выхожу один я на дорогу».

«Лермонтов на смертном одре» Худ. Р.И. Шведе

«Лермонтов на смертном одре» Худ. Р.И. Шведе

Согласно архивным данным, тело поручика доставили в Пятигорск лишь часам к 10 вечера, после сильнейшего ливня. Смоченный кровью и омытый дождем труп был привезен на квартиру и положен на диван в столовую, где еще недавно у открытого окна поэт работал по утрам, слагая или исправляя свои строчки. В кармане у сердца нашли залитое кровью бандо Катеньки Быховец.

Приехавший на квартиру ординарный врач Пятигорского военного госпиталя Барклай-де-Толли выдал свидетельство с описанием тела «убитого на дуели Тенгинского пехотного полка Поручика Лермантова», в котором говорилось, что «Пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра, при срастении ребра с хрящем, пробила правое и левое легкое поднимаясь в верх вышла между пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе прорезала мягкие части левого плеча; от которой раны Поручик Лермантов мгновенно на месте поединка помер. В удостоверение чего общим подписом и приложением герба моего печати свидетельствуем. Город Пятигорск Июля 17 дня 1841 года».

Между тем, в Пятигорске память о той роковой дуэли хранят потомки извозчика, который привез тело Лермонтова 185 лет назад. Имя их далекого предка Ивана Андреевича Чухнина упоминается в исследованиях лермонтоведов и в газетных вырезках того времени.

День памяти Лермонтова в Пятигорске

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