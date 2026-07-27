15 июля 1841 год. «Дуэль Лермонтова». Худ. Б.И. Бессонов

27 июля исполнилось 185 лет со дня трагической дуэли на склоне Машука, в результате которой остановилось сердце 26-летнего Михаила Юрьевича Лермонтова. В Пятигорске каждый год почитатели поэта собираются в домике под камышовой крышей, куда доставили тело поручика после дуэли. И каждый год в этот день, независимо от погоды и дня недели, двери музея открыты всем, кому дорого имя Лермонтова.

В этом году 27 июля был объявлен Днём тихой памяти. Об этом заранее сообщили в Государственном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова в Пятигорске.

«В этот день не будет шумных экскурсий, лишь благоговейная тишина, охапки цветов, тихие лермонтовские строки и усердное моление о его душе», – заранее рассказали в музее.

А еще хранители последнего приюта поэта сделали подарок всем жителям нашей страны, которые не смогли в этот день побывать в Пятигорске и прикоснуться к памяти Михаила Юрьевича Лермонтова.

Они воссоздали последний день его жизни. Как он прожил день перед гибелью, что делал, с кем общался?

Все это – опираясь на воспоминания современников, публиковали в соцсетях. Итак... 15 июля 1841 года. Утро. Покупка Михаилом Юрьевичем Лермонтовым пяти билетов в калмыцкие ванны (г.Железноводск). Стоили они по 50 копеек за штуку.

Калмыцкие ванны, рис.19 века.

Далее в первой половине дня: приезд гостей к Лермонтову в Железноводск. Отмена ванн. Прогулка с друзьями.

Днём к Лермонтову в Железноводск из Пятигорска действительно приехали в коляске Екатерина Быховец, дальняя родственница поэта, и Обыденная, родственница Быховец. Их сопровождали верхом на лошадях юнкер Александр Павлович Бенкендорф, офицер Лев Сергеевич Пушкин, брат великого русского поэта А.С. Пушкина, кавказский чиновник и поэт Михаил Васильевич Дмитриевский.

«Железноводск. Дом Карпова» (съемное жильё поэта в тот период) Худ. В.П. Васин 2. «Военный верхом и амазонка» Рис. М.Ю. Лермонтова 3. «Дом Рошке» Худ. В.П. Васин

15 июля 1841 год. Обеденный час. Обед в кофейне у Рошке (колония Каррас). Неудачная попытка примирения Лермонтова и Мартынова.

Здесь, в кофейне Рошке, 15 июля 1841 года Лермонтов встретился со своими секундантами корнетом Михаилом Глебовым и князем Сергеем Трубецким. При всех они не обсуждали дуэльные дела. Известно лишь, что последние слова, которые сказал поэт перед тем, как покинуть заведение, звучали примерно так: «Приготовьте ящик шампанского за мой счет. Мы скоро вернемся из Пятигорска!». Лермонтов был уверен, что они с Мартыновым помирятся.

3. «Водяное общество». рис.19 века.

В пять часов вечера Лермонтов простился с Катенькой Быховец, как он любезно называл её, и поскакал с секундантами к Перкальской скале. До рокового выстрела оставалось полтора часа.

Катенька Быховец уже в августе того же года подробно написала в письме своей подруге о последних часах поэта. «…15-го (июля) мы отправились в шесть часов утра, я с Обыденной в коляске, а Дмитревский, и Бенкендорф, и Пушкин – брат сочинителя - верхами.

На половине дороги, в колонке, мы пили кофе и завтракали. Как приехали на Железные, Лермонтов сейчас прибежал; мы пошли в рощу и все там гуляли. Я все с ним ходила под руку. На мне было бандо. Уж не знаю, какими судьбами коса моя распустилась, и бандо свалилось, которое он взял и спрятал в карман. Он при всех был весел, шутил, а когда мы были вдвоем, он ужасно грустил, говорил мне так, что сейчас можно догадаться, но мне в голову не приходила дуэль… Уезжавши, он целует несколько раз мою руку и говорит: "Cousine, душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни". Я еще над ним смеялась; так мы и отправились. Это было в пять часов, а (в) 8 пришли сказать, что он убит».

Известно, что после похорон М.Ю. Лермонтова в метрических книгах Скорбященской церкви Пятигорска за 1841 год записано: «погребение пето не было…».

Впервые в стенах домика под камышовой крышей зазвучало чистое церковное пение и прошла поминальная молитва. Фото Е. Бехтерева, Л. Егиева

Однако сегодня впервые за столько лет в пятигорском доме под камышовой крышей, который стал последним приютом поэта, зазвучало чистое церковное пение, и настоятель пятигорского храма св. Лазаря отец Илья вознёс поминальную молитву перед хранящейся в Домике иконой с образом св. Архистратига Михаила (такой же, которая – благословение бабушки – сопровождала Лермонтова в походной жизни до конца его дней).

За весь день усадьбу музея-заповедника посетили более полутысячи гостей. Несли цветы, говорили шепотом, читали стихи. Вечером, когда 185 лет назад прозвучал роковой выстрел, начался моноспектакль актёра Государственного Академического Малого театра Владимира Алексеева «Выхожу один я на дорогу».

«Лермонтов на смертном одре» Худ. Р.И. Шведе

Согласно архивным данным, тело поручика доставили в Пятигорск лишь часам к 10 вечера, после сильнейшего ливня. Смоченный кровью и омытый дождем труп был привезен на квартиру и положен на диван в столовую, где еще недавно у открытого окна поэт работал по утрам, слагая или исправляя свои строчки. В кармане у сердца нашли залитое кровью бандо Катеньки Быховец.

Приехавший на квартиру ординарный врач Пятигорского военного госпиталя Барклай-де-Толли выдал свидетельство с описанием тела «убитого на дуели Тенгинского пехотного полка Поручика Лермантова», в котором говорилось, что «Пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра, при срастении ребра с хрящем, пробила правое и левое легкое поднимаясь в верх вышла между пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе прорезала мягкие части левого плеча; от которой раны Поручик Лермантов мгновенно на месте поединка помер. В удостоверение чего общим подписом и приложением герба моего печати свидетельствуем. Город Пятигорск Июля 17 дня 1841 года».

Между тем, в Пятигорске память о той роковой дуэли хранят потомки извозчика, который привез тело Лермонтова 185 лет назад. Имя их далекого предка Ивана Андреевича Чухнина упоминается в исследованиях лермонтоведов и в газетных вырезках того времени.

День памяти Лермонтова в Пятигорске

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