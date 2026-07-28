Тяжелый удар для футбольного клуба «Машук-КМВ» – пожар почти уничтожил базу в Пятигорске. Погорело имущество ФК, экипировка, техника, личные вещи спортсменов, тренеров, сотрудников, документы. Игроки потеряли паспорта, военные билеты. Сумма ущерба и сколько придется отдать на восстановление – неизвестно. Сотни тысяч, миллионы?
Предварительной причиной возгорания главный тренер «Машук-КМВ» Артур Садиров назвал короткое замыкание. Но стоит сказать, что службы продолжают перебирать варианты, чтобы выявить точно, почему произошел пожар.
«Думаю, это замыкание. Так и говорят службы: на третьем этаже базы произошло замыкание. Даже в этом есть большое благо для нас, что именно на третьем этаже загорелось, а не на втором или первом. Потому что у нас на базе остался один футболист, который находится на просмотре в клубе», – сказал Садиров в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».
После пожара в ночь с 25 на 26 июля не осталось почти ничего. Крыша рухнула – через нее виднеется небо, комнаты выгорели дочерна – все пропало в огне. Хорошо лишь то, что пострадавших и жертв удалось избежать. Единственный просмотровый игрок, который находился в здании, успел из него выйти.
О ЧП футболисты узнали прямо перед важным матчем против астраханского «Волгаря». Спортсмены вышли на поле поникшие – возвращать их в игру, по словам Артура Садирова, было тяжело. И все же даже в таком состоянии им удалось одержать победу – 2:1.
«Есть первая выездная победа! Команда проявила характер и добилась заслуженного результата», – прокомментировали матч в футбольном клубе.
А чуть позже пресс-служба опубликовала кадры последствий страшного пожара. И уточнили – это лишь часть масштабов. Хотя уже это ужаснуло фанатов.
Поддержку футболистам в комментариях высказали пользовали из Сибири, Нальчика, Челябинска, Москвы, Калининграда, Саратова, Красноярска, Иваново, Хабаровска, Мурома, Калуги, Самары, Ульяновска. Теплые слова поддержки написали даже фанаты других клубов – «Спартака», «Локомотива», «Енисея», «Сокол Саратов», «Балтика». Скорейшего восстановления пожелал даже официальный канал клуба «Сибирь». Болельщики даже просят открыть сбор, чтобы помочь «Машуку» кто чем может.
Более того, с «Машуком» связалось руководство экипировочного центра, которые пообещали помощь. Тренерский штаб и футболисты получат новую экипировку, в том числе бутсы и вратарские перчатки. Помогать с потерей ФК будет и Российский футбольный союз.
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