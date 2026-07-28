После пожара на базе клуба обрушилась крыша. Фото: ФК «Машук-КМВ»

Тяжелый удар для футбольного клуба «Машук-КМВ» – пожар почти уничтожил базу в Пятигорске. Погорело имущество ФК, экипировка, техника, личные вещи спортсменов, тренеров, сотрудников, документы. Игроки потеряли паспорта, военные билеты. Сумма ущерба и сколько придется отдать на восстановление – неизвестно. Сотни тысяч, миллионы?

Предварительной причиной возгорания главный тренер «Машук-КМВ» Артур Садиров назвал короткое замыкание. Но стоит сказать, что службы продолжают перебирать варианты, чтобы выявить точно, почему произошел пожар.

Комнаты полностью выгорели. Фото: ФК «Машук-КМВ»

«Думаю, это замыкание. Так и говорят службы: на третьем этаже базы произошло замыкание. Даже в этом есть большое благо для нас, что именно на третьем этаже загорелось, а не на втором или первом. Потому что у нас на базе остался один футболист, который находится на просмотре в клубе», – сказал Садиров в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

После пожара в ночь с 25 на 26 июля не осталось почти ничего. Крыша рухнула – через нее виднеется небо, комнаты выгорели дочерна – все пропало в огне. Хорошо лишь то, что пострадавших и жертв удалось избежать. Единственный просмотровый игрок, который находился в здании, успел из него выйти.

Короткое замыкание назвали предварительной причиной пожара. Фото: ФК «Машук-КМВ»

О ЧП футболисты узнали прямо перед важным матчем против астраханского «Волгаря». Спортсмены вышли на поле поникшие – возвращать их в игру, по словам Артура Садирова, было тяжело. И все же даже в таком состоянии им удалось одержать победу – 2:1.

«Есть первая выездная победа! Команда проявила характер и добилась заслуженного результата», – прокомментировали матч в футбольном клубе.

Несмотря на потрясение, пятигорские футболисты победили. Фото: ФК «Машук-КМВ»

А чуть позже пресс-служба опубликовала кадры последствий страшного пожара. И уточнили – это лишь часть масштабов. Хотя уже это ужаснуло фанатов.

Поддержку футболистам в комментариях высказали пользовали из Сибири, Нальчика, Челябинска, Москвы, Калининграда, Саратова, Красноярска, Иваново, Хабаровска, Мурома, Калуги, Самары, Ульяновска. Теплые слова поддержки написали даже фанаты других клубов – «Спартака», «Локомотива», «Енисея», «Сокол Саратов», «Балтика». Скорейшего восстановления пожелал даже официальный канал клуба «Сибирь». Болельщики даже просят открыть сбор, чтобы помочь «Машуку» кто чем может.

Ущерб от пожара неизвестен, но фанаты просят клуб открыть сбор. Фото: ФК «Машук-КМВ»

Более того, с «Машуком» связалось руководство экипировочного центра, которые пообещали помощь. Тренерский штаб и футболисты получат новую экипировку, в том числе бутсы и вратарские перчатки. Помогать с потерей ФК будет и Российский футбольный союз.

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