Афера двух компаний-гигантов на 809 млн рублей вскрылась в Ставрополе

Многомиллионная афера двух компаний-гигантов вскрылась на Ставрополье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе возбудили уголовное дело против президента акционерного общества АО Концерн «Энергомера» и директора ООО «Монокристалл» (который пытается обанкротиться за долги в 14 млрд рублей). Следствие считает, что они провернули аферу на 809 млн рублей с продажей дочерней фирмы за рубежом.

По данным ФСБ, в 2024 году «Монокристалл» подписал соглашение о продаже 100% доли в капитале зарубежного предприятия с дочерней компанией. Сумма сделки составила 63,6 млн китайских юаней (около 809 млн рублей). В течение полугода компания должна была перечислить деньги. Только вот средства официально не поступали, налоги никто не платил, да и руководители предприятий не думали требовать деньги и возвращать их в Россию.

«Руководитель группы компаний по договоренности со вторым соучастником и его бизнес-партнерами не предпринял необходимых мер по завершению сделки. Соответствующие претензионные письма, требования о погашении задолженности, а также исковые заявления в суд направлены не были», – сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие считает, что руководство продало за рубежом фирму, но деньги официально никто не получил Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

И тут делом заинтересовались правоохранительные органы. Сотрудники МВД и ФСБ возбудили против президента «Энергомеры» и директора «Монокристалла» уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации). Коммерсантам за такое грозит до пяти лет колонии и штраф до миллиона.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», – добавили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

Второе уголовное дело

А ранее руководство компаний и еще два сотрудника попались на особо крупном мошенничестве. По данным правоохранительных органов, с июля 2023 года по апрель 2024 фигуранты заключили ряд фиктивных договоров аренды экспериментального оборудования. Имущество при этом находилось на балансе нескольких фирм, а значит, им могли пользоваться все эти компании бесплатно.

Фигурантам грозит до пяти лет колонии, но это не первое их уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но участники ОПГ с фиктивными бумагами приготовили документы для получения субсидии. Им заплатили 31,5 млн рублей в качестве возмещения затрат на аренду оборудования. Деньги обвиняемые поделили между собой.

Когда об этом узнали, всех участников формирования задержали, на них возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц в особо крупном размере). Материалы уже отдали в суд на рассмотрение. Уже по этой статье участникам афер грозит до 10 лет колонии.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru