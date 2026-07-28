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Происшествия28 июля 2026 9:21

Афера двух компаний-гигантов на 809 млн рублей вскрылась в Ставрополе

Два руководителя решили продать дочернюю фирму за рубежом, но деньги официально никто никому не переводил
Данил ЮРКОВ
Многомиллионная афера двух компаний-гигантов вскрылась на Ставрополье

Многомиллионная афера двух компаний-гигантов вскрылась на Ставрополье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе возбудили уголовное дело против президента акционерного общества АО Концерн «Энергомера» и директора ООО «Монокристалл» (который пытается обанкротиться за долги в 14 млрд рублей). Следствие считает, что они провернули аферу на 809 млн рублей с продажей дочерней фирмы за рубежом.

По данным ФСБ, в 2024 году «Монокристалл» подписал соглашение о продаже 100% доли в капитале зарубежного предприятия с дочерней компанией. Сумма сделки составила 63,6 млн китайских юаней (около 809 млн рублей). В течение полугода компания должна была перечислить деньги. Только вот средства официально не поступали, налоги никто не платил, да и руководители предприятий не думали требовать деньги и возвращать их в Россию.

«Руководитель группы компаний по договоренности со вторым соучастником и его бизнес-партнерами не предпринял необходимых мер по завершению сделки. Соответствующие претензионные письма, требования о погашении задолженности, а также исковые заявления в суд направлены не были», – сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие считает, что руководство продало за рубежом фирму, но деньги официально никто не получил

Следствие считает, что руководство продало за рубежом фирму, но деньги официально никто не получил

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

И тут делом заинтересовались правоохранительные органы. Сотрудники МВД и ФСБ возбудили против президента «Энергомеры» и директора «Монокристалла» уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации). Коммерсантам за такое грозит до пяти лет колонии и штраф до миллиона.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», – добавили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

Второе уголовное дело

А ранее руководство компаний и еще два сотрудника попались на особо крупном мошенничестве. По данным правоохранительных органов, с июля 2023 года по апрель 2024 фигуранты заключили ряд фиктивных договоров аренды экспериментального оборудования. Имущество при этом находилось на балансе нескольких фирм, а значит, им могли пользоваться все эти компании бесплатно.

Фигурантам грозит до пяти лет колонии, но это не первое их уголовное дело

Фигурантам грозит до пяти лет колонии, но это не первое их уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но участники ОПГ с фиктивными бумагами приготовили документы для получения субсидии. Им заплатили 31,5 млн рублей в качестве возмещения затрат на аренду оборудования. Деньги обвиняемые поделили между собой.

Когда об этом узнали, всех участников формирования задержали, на них возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц в особо крупном размере). Материалы уже отдали в суд на рассмотрение. Уже по этой статье участникам афер грозит до 10 лет колонии.

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