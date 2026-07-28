Своим 40, приезжим 20: на автозаправках Северной Осетии ввели лимиты на топливо

"Ну пожалуйста, ну еще капельку!". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Топливный кризис, охвативший страну этим летом, заставил регионы искать собственные решения. Где-то вводят режим ЧС, где-то ограничивают продажу бензина, а где-то - пытаются удержать цены. Северная Осетия выбрала свою стратегию: в республике ввели лимиты на отпуск топлива в пользу местных жителей. Власти РСО-Алания утвердили региональную программу лояльности «Свой регион», чтобы снизить ажиотаж и обеспечить топливом местных жителей.

«В связи с тем, что в Северной Осетии цены на топливо ниже, чем в других регионах, и к нам приезжают заправляться из других республик, на заправках создаются очереди и ажиотаж. Теперь приоритет отдаётся местным жителям», – говорит председатель комитета РСО-Алания по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Хоружий.

Теперь автомобили с номерами 15-го региона и Южной Осетии могут заправляться до 40 литров, машины с номерами других регионов и иностранных государств – до 20 литров. Ограничения не касаются дизельного топлива.

Если житель Северной Осетии постоянно проживает в республике, но его автомобиль зарегистрирован в другом регионе, для получения лимита до 40 литров нужно предъявить на заправке документ, подтверждающий проживание или рождение на территории региона.

В Северной Осетии цены на бензин ниже, чем в других регионах СКФО. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Цены на бензин в республике действительно радуют на общем фоне. Если в среднем на Северном Кавказе литр бензина стоит 95,60 рубля, то в Северной Осетии – 78,37 рубля. Для сравнения: на Ставрополье средняя цена – 84,54 рубля, в Дагестане – более 114 рублей. Поэтому такой ажиотаж и наплыв приезжих не удивляет.

При этом некоторые водители пытаются обойти ограничения: заправляются на одной и той же АЗС несколько раз подряд, забирая таким образом два или три лимита. Таких хитрецов будут отслеживать по камерам. Республиканский минЖКХ совместно с крупными АЗС подключает камеры видеонаблюдения к ведомственной системе, чтобы в реальном времени выявлять автомобили, которые пытаются заправиться повторно. В таком случае в заправке откажут.

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