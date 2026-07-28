Глава Северной Осетии раздал поручения на аппаратном совещании. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Северной Осетии потребовал направлять данные о недобросовестных топливных операторах в прокуратуру и МВД. Такие поручения Сергей Меняйло отдал на прошедшем аппаратном совещании. Он потребовал продолжить контролировать ситуацию с горючим в регионе, при этом особое внимание уделять ценам на бензин и дизель.

«Необходимо вести ежедневный мониторинг наличия топлива, в том числе отслеживая регулярность поставок бензина и дизельного топлива в республику. Нам поставки не уменьшают, наоборот, потихоньку идет их увеличение. Ценник у нас также стабильный, и эту ситуацию нужно удерживать», – сказал Сергей Меняйло.

В антимонопольной службе республики сообщили, что сотрудники ведомства регулярно мониторят цены на бензин. Предупредительные письма направили шести собственникам АЗС.

«Предупредительные письма не всегда быстро срабатывают. Там, где балуются собственники, подавайте документы в прокуратуру и МВД», – поручил Меняйло.

Глава Северной Осетии также объяснил причины проверок автотранспорта на газозаправочных станциях. По словам Меняйло, целью рейдов в первую очередь остается обеспечение безопасности жителей республики.

В качестве негативного примера глава республики назвал инцидент, произошедший 12 июля на одной из АЗС. Тогда у газели взорвался баллон, установленный кустарным способом. К счастью, происшествие обошлось без жертв, но его повторения всеми силами стараются избежать.

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