«Вымысел чьей-то фантазии»: Рамзан Кадыров заявил, что Чечне не грозит голод

Рамзан Кадыров рассказал, как идет уборка урожая после потопов. Фото: стоп-кадр видео Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров заявил, что Чечне не грозит голод. Глава республики опроверг информацию, что региону грозит продовольственный кризис. По его словам, это фейк, который не имеет под собой оснований.

По словам Рамзана Кадырова, в инфополе Чечни появились сообщения, предвещающие скорый дефицит продовольствия и товаров первой необходимости в республике.

«Эти сведения являются вымыслом чьей-то фантазии и, конечно же, абсолютно не соответствуют действительности. В нашей республике имеется достаточный запас продовольственной продукции и товаров первой необходимости», – написал глава Чечни.

По словам Кадырова, все профильные предприятия и фермерские хозяйства работают без заминок. Вся техника задействована в сезонной уборке урожая.

Удар стихии, который пережила Чечня весной 2026 года, внесла только небольшие коррективы в уборочную кампанию, не сильно ее изменив. По словам главы республики, в Чечне убрали 120 тысяч га зерновых и зернобобовых культур.

Рамзан Кадыров опроверг слухи о дефиците продовольствия в Чечне Видео: соцсети Рамзана Кадырова

Общий объем всех культур составил 369 тысяч тонн, а средняя урожайность – 30 центнеров с гектара. Сообщается, что это превышает показатели первого полугодия прошлого года. В 2026 году в республике собираются убрать более 500 тысяч тонн зерновых культур.

Рамзан Кадыров предупредил, что попытки искусственно посеять панику среди жителей республики – провальны. Население Чечни просят доверять только официальным источникам информации и не распространять фейковые новости.

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