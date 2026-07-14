Чеченские врачи спасли пациента с тяжелым инфарктом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В Чечне, в Региональном сосудистом центре, эндоваскулярные хирурги успешно провели сложную операцию по восстановлению кровотока в головном мозге. К врачам поступил пациент с тяжелым инсультом. Сосуд в голове сузился на 99%.

Экстренное хирургическое вмешательство потребовалось 44-летнему мужчине. Как рассказали врачи, пациента привезли в сосудистый центр с уже полностью онемевшей левой половиной тела, с нарушением равновесием и сильным головокружением.

При обследовании выяснилось, что одна из важнейших артерий была практически полностью заблокирована: из-за бляшки и скопившихся тромбов просвет сосуда сузился на 99%.

Состояние мозга. Фото: минздрав ЧР

В время операции эндоваскулярные хирурги специальным стентом расширили пораженный участок, а выше по кровотоку установили защитную ловушку от тромбов. Это устройство является своеобразным фильтром, который препятствует поражению тромбами жизненно важных органов.

Ловушка спасла пациенту жизнь уже в процессе операции. При хирургическом вмешательстве произошло то, чего опасались медики: тромб оторвался и устремился к головному мозгу. Однако защитный механизм сработала безупречно: ловушка перехватила тромб, а врачи провели тромбоаспирацию и заблокировали распространение инсульта.

Медики быстро среагировали и поняли, что делать. Фото: минздрав ЧР

«Кровоток в головном мозге пациента полностью восстановлен. Регресс неврологических нарушений и возвращение чувствительности начались прямо на операционном столе. Пациент в стабильном состоянии переведен для дальнейшего наблюдения», – поделился один из оперировавших хирургов.

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