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Общество28 июля 2026 13:53

Фонд «Генезис» по инициативе партии «Новые люди» привёл в порядок пляж «ПМК» в станице Курской

В станице Курской состоялось благоустройство популярной зоны отдыха - пляжа «ПМК». Акция прошла в рамках проекта «Городские решения», реализуемого фондом «Генезис» при участии сторонников партии «Новые люди»
Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

В течение дня активисты фонда, волонтеры и неравнодушные жители станицы провели комплексную уборку прибрежной территории, покос травы и расчистку пляжа от мусора и сухостоя. Покрасили и привели в безопасный вид детскую площадку. Для участников был также организован экологический пикник на свежем воздухе.

Проект «Городские решения» нацелен на локальное благоустройство общественных пространств в районах и населенных пунктах Ставропольского края без привлечения бюджетных средств.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Пляж «ПМК» - любимое место отдыха для сотен жителей станицы, но оно требовало ухода. Вместо того чтобы писать бесконечные запросы и ждать решения месяцами, фонд «Генезис» и сами жители откликнулись на наше предложение. Несколько часов совместной работы - и берег снова чистый, безопасный и комфортный. Это и есть главный принцип проекта «Городские решения»: делать жизнь в своем районе лучше своими руками, - прокомментировал секретарь совета регионального отделения партии «Новые люди» в Ставропольском крае Альберт Михайлов.

По итогам акции с территории пляжа было вывезено несколько десятков мешков с мусором и скошенной травой. Планируется продолжить реализацию проекта «Городские решения» и в других муниципалитетах региона.