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Происшествия29 июля 2026 6:04

Искали чеки в мусоре и брали ДНК у всех мужчин: как полиция Дагестана вышла на след матери, которая выкинула младенца на свалку

Полиция рассказала, как вышли на мать, оставившую младенца на свалке Хасавюрта
Евгения ТОКАРЕВА
Найти мать младенца помог анализ ДНК.

Найти мать младенца помог анализ ДНК.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Весной этого года в дагестанском Хасавюрте на городской свалке «Аркабаш» обнаружили тело новорожденного мальчика. Младенец был завёрнут в тёмное платье. Преступление шокировало всю республику. Чтобы выйти на след матери, полиция объявила вознаграждение в полмиллиона рублей за любую информацию, которая поможет следствию.

Не было ни одной зацепки, но сотрудники уголовного розыска вместе с экспертами криминалистами и полицейскими Хасавюрта проделали невероятную работу. В результате подозреваемую нашли в Астрахани, куда она уехала вскоре после случившегося. Сейчас 26-летняя жительница Хасавюрта дает показания.

Полицейские рассказали, как удалось распутать казалось бы безнадежное дело.

«Информации не было практически никакой. Поиск очевидцев и предложенное вознаграждение результатов тоже не дали. Тогда стали изучать то, что находилось рядом местом, где было найдено тело малыша. Коробки с этикетками и подписями адресов, обрывки документов, упаковки продуктов с ценниками и названиями магазинов», - рассказали в пресс-службе МВД Дагестана.

Так полицейские установили район, откуда вместе с отходами на свалку вывезли тело младенца. После этого опросили водителей мусоровозов, узнали, кто, когда и откуда вывозил отходы. Так они восстановили маршруты и примерное место, откуда могли вывезти тело. Круг поисков сузился до нескольких улиц.

Полицейские установили район, откуда вместе с отходами на свалку вывезли тело ребенка.

Полицейские установили район, откуда вместе с отходами на свалку вывезли тело ребенка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«На следующем этапе к работе подключились эксперты-криминалисты МВД Дагестана. Они собрали буккальные образцы ДНК - это мазок с внутренней поверхности щеки, который позволяет установить родство. Анализ проводили только у мужчин. Потому что их меньше, да и чтоб женщин лишний раз не смущать. В любом случае эффективно, ведь если матерью найденного младенца окажется дочь, сестра или супруга, то родственную связь с малышом всё равно удастся установить», - рассказали в ведомстве.

Так полицейские нашли мужчину, анализ которого частично совпал с анализом ДНК найденного младенца. Оказалось, что мужчина женат, у него восемь дочерей, шесть из которых вышли замуж и покинули родительский дом. Их и супругу из списка подозреваемых исключили.

А вот две девушки, которые жили вместе с отцом, привлекли особое внимание полицейских. Одна из них была худенькая, скрыть беременность в таком случае было бы практически невозможно. К тому же младенец был завёрнут в платье 56-го размера, которое явно было не ее.

Так, методом исключения, следствие вышло на мать ребёнка, 26-летнюю женщину. К тому моменту она уже переехала в Астрахань. Сотрудники республиканского УГРО выехали за ней и в скором времени привезли в Дагестан. Женщина призналась и рассказала как все происходило. Встречалась с мужчиной, забеременела, испугалась, решила никому не говорить. Близкие ничего не подозревали, отец ребенка тоже был не в курсе. Рожала сама, в туалете, потом завернула ребенка в платье и вынесла на мусорку.

Женщине предъявлено обвинение по статье 106 УК РФ – «Убийство матерью новорожденного ребенка». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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