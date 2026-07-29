Искали чеки в мусоре и брали ДНК у всех мужчин: как полиция Дагестана вышла на след матери, которая выкинула младенца на свалку

Найти мать младенца помог анализ ДНК. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Весной этого года в дагестанском Хасавюрте на городской свалке «Аркабаш» обнаружили тело новорожденного мальчика. Младенец был завёрнут в тёмное платье. Преступление шокировало всю республику. Чтобы выйти на след матери, полиция объявила вознаграждение в полмиллиона рублей за любую информацию, которая поможет следствию.

Не было ни одной зацепки, но сотрудники уголовного розыска вместе с экспертами криминалистами и полицейскими Хасавюрта проделали невероятную работу. В результате подозреваемую нашли в Астрахани, куда она уехала вскоре после случившегося. Сейчас 26-летняя жительница Хасавюрта дает показания.

Полицейские рассказали, как удалось распутать казалось бы безнадежное дело.

«Информации не было практически никакой. Поиск очевидцев и предложенное вознаграждение результатов тоже не дали. Тогда стали изучать то, что находилось рядом местом, где было найдено тело малыша. Коробки с этикетками и подписями адресов, обрывки документов, упаковки продуктов с ценниками и названиями магазинов», - рассказали в пресс-службе МВД Дагестана.

Так полицейские установили район, откуда вместе с отходами на свалку вывезли тело младенца. После этого опросили водителей мусоровозов, узнали, кто, когда и откуда вывозил отходы. Так они восстановили маршруты и примерное место, откуда могли вывезти тело. Круг поисков сузился до нескольких улиц.

Полицейские установили район, откуда вместе с отходами на свалку вывезли тело ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«На следующем этапе к работе подключились эксперты-криминалисты МВД Дагестана. Они собрали буккальные образцы ДНК - это мазок с внутренней поверхности щеки, который позволяет установить родство. Анализ проводили только у мужчин. Потому что их меньше, да и чтоб женщин лишний раз не смущать. В любом случае эффективно, ведь если матерью найденного младенца окажется дочь, сестра или супруга, то родственную связь с малышом всё равно удастся установить», - рассказали в ведомстве.

Так полицейские нашли мужчину, анализ которого частично совпал с анализом ДНК найденного младенца. Оказалось, что мужчина женат, у него восемь дочерей, шесть из которых вышли замуж и покинули родительский дом. Их и супругу из списка подозреваемых исключили.

А вот две девушки, которые жили вместе с отцом, привлекли особое внимание полицейских. Одна из них была худенькая, скрыть беременность в таком случае было бы практически невозможно. К тому же младенец был завёрнут в платье 56-го размера, которое явно было не ее.

Так, методом исключения, следствие вышло на мать ребёнка, 26-летнюю женщину. К тому моменту она уже переехала в Астрахань. Сотрудники республиканского УГРО выехали за ней и в скором времени привезли в Дагестан. Женщина призналась и рассказала как все происходило. Встречалась с мужчиной, забеременела, испугалась, решила никому не говорить. Близкие ничего не подозревали, отец ребенка тоже был не в курсе. Рожала сама, в туалете, потом завернула ребенка в платье и вынесла на мусорку.

Женщине предъявлено обвинение по статье 106 УК РФ – «Убийство матерью новорожденного ребенка». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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