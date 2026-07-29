За кусок свадебного торта в Дагестане заплатили два млн рублей Фото: стоп-кадр видео соцсетей молодоженов

О масштабах дагестанских свадеб давно слагают легенды. Любой праздник на Северном Кавказе принято отмечать с размахом. Поэтому чтобы поздравить жениха и невесту собирают около тысячи человек – приглашают и дальних родственников, и друзей семьи, и соседей, а иногда даже туристов и случайных прохожих. Их встречают столы, ломящиеся от еды и роскошные украшения. А гости в свою очередь стараются быть щедрыми – и чем вычурнее и дороже будет подарок, тем больше ты уважаешь молодоженов.

Экстремально высокую планку установил дагестанский предприниматель на одной из свадеб. Дело было на торжестве блогера Камиллы и ее молодого человека Арсена. В момент, когда ведущий назначил аукцион за первый кусок торта, отделанный кондитерским жемчугом, случилось чудо.

С начальной цены в 1000 рублей ставки резко подскочили до миллиона. Соревновались за первую свадебную сладость глава одной фирмы и подруга невесты – другая местная блогерша. Решив разгромить соперницу, предприниматель назвал финальную цену, после которой она отступила: два миллиона рублей.

За кусок свадебного торта в Дагестане заплатили два млн рублей Видео: соцсети молодоженов

«Он еще дороже стоит», – скромно заявил мужчина, передавая ведущему пачку денег из пятитысячных купюр.

По окупаемости свадьбы Камила и Арсен могут посоревноваться разве что с другими дагестанскими молодоженами. В 2021 году во время танца под ноги невесты набросали так много денег, что подружке невесты пришлось сметать их метлой.

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