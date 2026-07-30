О риске осложнений знали заранее: после смерти роженицы и ребенка СК задержал заведующую отделением

После смерти роженицы в Железноводске возбудили уголовное дело Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Железноводске возбудили уголовное дело после смерти роженицы и еще не родившегося ребенка. Больше года назад, 21 июля 2025 года, в городскую больницу поступила 37-летняя Мария. Врачи узнали о высоком риске осложнений у пациентки, но решили не переводить в специальный стационар, где ей могли помочь в тяжелом состоянии.

«Заведующая родильным отделением не перевела пациентку с высокой группой риска перинатальной патологии в акушерский стационар третьего Б уровня, призванного оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь в период беременности и родов, при закрытом “на дезинфекцию” роддоме, что подтверждается заключением комиссионной экспертизы», – сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Четыре дня роженица спокойно провела в больнице, в обычном стационаре. А ночью 25 июля у Марии начались тянущие боли внизу живота. Дело было ближе к полуночи. Врачи начали готовиться к родам.

Следствие считает, что заведующая отделением не перевела роженицу с рисками осложнений в специальный стационар Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказывает муж погибшей, женщина чувствовала себя хорошо, шутила и успокаивала мужчину, который тревожился по необъяснимой причине. Последнее сообщение Мария написала к двум часам ночи. Сказала, что ей сделали КТГ. На этом связь оборвалась.

Лишь утром мужу позвонили и сказали – не удалось спасти никого. Ни Марию, ни ребенка. Врачи заявили, что причиной смерти стала эмболия околоплодными водами. При таком осложнении летальный исход наступает в 84-87% случаев. Следователи уточнили, что пациентка погибла прямо во время кесарева сечения.

Родственники Марии потребовали наказать врачей. Они просили найти виновных в смерти женщины, говорили о несостыковках в заключении, а также хотели узнать, откуда на теле гематомы и синяки. В середине июля 2026 года родные во второй раз опубликовали обращение главе СКР Александру Бастрыкину, где просили помочь в расследовании:

СКР взялся за дело и задержал заведующую родильным отделением Фото: Ольга ЮШКОВА.

«Опасаемся, что истечет срок давности привлечения лиц к уголовной ответственности. Я еще раз к вам обращаюсь: пожалуйста, найдите виновных. Почему моя дочь из роддома вышла как из комнаты пыток? Она этого не заслужила. Надеемся на ваше понимание», – говорит мама погибшей.

Спустя несколько недель предварительного виновника трагедии удалось найти. СКР заявил о задержании заведующей родильным отделением. Ее предъявили обвинение в преступлении по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). За это грозит до 10 лет колонии.

Об уголовном преследовании других сотрудников больницы не сообщается.

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