«Сигнал для кухонных борцов»: в Северной Осетии заблокировали канал, где травили и обзывали девушек за посты в соцсетях

«Отхватить» от нравоучителей можно и за претензию на право самостоятельно выбирать себе пару. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Северной Осетии взялась за поиск администраторов интернет канала, где пользователи мужского пола издевались над жительницам республики за якобы «нарушения нравственности». В канале даже публиковали адреса девушек с угрозами, если она, например, спела что-то на камеру и при этом недостаточно скромно выглядела.

На днях такой инцидент произошел с одной из девушек, которая опубликовала у себя пост, где мужчины разглядели, о боже, не прикрытую бюстгалтером грудь землячки. Когда на девушку посыпался шквал угроз, она ответила дерзко, и это раззадорило особо рьяных блюстителей морали. Администратор паблика опубликовал адрес девушки и лично написал ей в мессенджере, что завтра днем ее ждет расправа.

Ксения Собчак заступилась за девушку без бюстгальтера в Северной Осетии. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первыми на ситуацию, как ни странно, обратили внимание не правоохранители республики, а журналистка Ксения Собчак из Москвы. Она публично обратилась к главе Северной Осетии – Алании Сергею Меняйло и попросила прокомментировать, одобряет ли он действия администратора и подписчиков паблика, разжигающих ненависть к женщинам, или нет? И также попросила женщин объединяться, чтобы делиться своими историями и отражать нападки женоненавистников.

В Северной Осетии, действительно, есть своеобразные «патрули нравственности». Женщины республики постоянно жалуются на травлю им угрозы в интернете. Так, «прилететь» может за видео с тренировок латинскими танцами в профиле, за декольте или даже за отказ готовить еду. «Отхватить» от нравоучителей можно и за претензию на право самостоятельно выбирать себе пару.

Долгое время силовики в республике никак не реагировали на такие факты. Но вот сегодня оказалось, что паблик заблокирован. В полиции буднично сообщили об этом.

«В ходе мониторинга информационно-телекоммуникационных сетей сотрудниками МВД Северной Осетии выявлен факт распространения в канале одного из мессенджеров публикаций, содержащих оскорбления, угрозы и личные данные 24-летней жительницы Правобережного района г. Беслан. Принятыми полицейскими мерами указанный канал был оперативно заблокирован», – говорится в сообщении МВД республики.

Кроме этого, силовики сообщили, что взялись за розыск администраторов канала и авторов комментариев, чтобы те ответили по закону за свои слова. Девушка, по словам правоохранителей, обратилась к ним сама, и теперь проводится проверка по ее заявлению о травле и угрозах.

Участники сетевой этнической группировки угрожали девушкам и публиковали их адреса с анонсами расправы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ксения Собчак порадовалась такой оперативности, но посетовала, что с главой республики так и не вышло диалога.

«Внятного осуждения от главы Меняйло, которое послужит сигналом для всех кухонных борцов с женщинами, мы так и не дождались. Увы», – написала она.

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