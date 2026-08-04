Семейный фестиваль в Буденновске посетили сотни ставропольцев

Фото: Партия «Новые люди»

В течение дня для гостей работали интерактивные площадки и спортивные зоны. Для любителей активного отдыха прошли соревнования по ягодичному мостику среди женщин и экстремальному подъёму на бицепс для мужчин. Вход на фестиваль был бесплатным, а программа объединила спорт, музыку и семейный досуг. Участники смогли попробовать себя в сапбординге, посетили пенную вечеринку.

Праздник был направлен на популяризацию здорового образа жизни, развитие массового спорта и объединение семей Ставрополья за полезным досугом.

Фото: Партия «Новые люди»

- Сегодня жители и гости праздника смогли провести время с пользой, спортивным азартом и в кругу близких. «Семейный фестиваль» показал, насколько высок запрос жителей на подобные яркие и доступные события. Сплоченность, активный отдых и позитивные эмоции - это то, ради чего реализуются такие инициативы, - отметил депутат Думы Будённовского муниципального округа от партии «Новые люди» Алексей Дзюба.

Организаторы выразили намерение продолжить практику проведения подобных спортивно-семейных праздников в других округах Ставрополья.