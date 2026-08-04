Чеченский ОМОН и добровольцы: в Ингушетии вторую неделю ищут 27-летнего парня, пропавшего в горной реке

Родители пропавшего парня попросили помощи в поисках. Фото: стоп-кадр видео Рамзана Кадырова

В Ингушетии вторую неделю продолжаются поиски молодого человека. В последний раз 27-летнего Бекхана Аушева видели на Солнечной поляне прямо у берега горной реки Ассы.

Надеялись, что ушел сам

В этом году и без того мощный приток Сунжи сильно бурлит: воды много, глубина большая. 21 июля Абу – так звали пропавшего близкие – пошел с соседом на популярное место отдыха в Ассинском ущелье. Его товарищ отвернулся на секунду, а Бекхана уже не было видно.

Поначалу спасатели и родственники пытались отработать все версии возможного исчезновения. Оставалась надежда, что он просто побрел своей дорогой и находится где-то на территории ущелья. Но сколько бы кинологи не обследовали местность, собаки неизбежно возвращались на одно и то же место – туда, где его видели в последний раз.

Разбирать нужно каждый метр

На помощь отправились сотрудники чеченского ОМОНа. Фото: стоп-кадр видео Рамзана Кадырова

Но подтверждения, что Абу утонул, по сей день нет. К поискам присоединились несколько поисково-спасательных отрядов, члены тейпа Аушевых и добровольцы. В первые 10 дней они прочесали русло реки и прошли по береговой линии, но так и не смогли ничего найти.

Поисковики обследовали примерно 70 км реки, некоторые участки приходилось проходить по несколько раз. Но этого все равно недостаточно. Профессионалы считают, что искать пропавшего нужно вдоль берегов.

По краям Асса – каменистая и загрязненная река, полная заторов. На ее дне и по берегам множество крупных валунов и поваленных деревьев. Волонтеры разбирают все вручную и с помощью спецтехники, но рук критически не хватает.

Без помощи не обойтись

Такие поиски – крайне сложная и утомляющая работа. Волонтеры нуждаются в постоянной смене и не могут работать сутки напролет. К окончанию первой недели поисков берега Ассы опустели – люди устали, а новых волонтеров не нашлось.

Тогда мать пропавшего обратилась к Рамзану Кадырову. В памяти еще свежо воспоминание, как чеченский народ встал на помощь в поисках маленького героя Хизира.

«Ко мне обратились родственники пропавшего с просьбой оказать содействие. Конечно, мы не могли остаться в стороне от этой беды. Я дал поручения региональным службам подключиться к проводимым мероприятиям и оказать всю необходимую помощь коллегам из соседней республики», – рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Поначалу Абу пытались найти с собаками. Фото: стоп-кадр видео Рамзана Кадырова

По поручению Кадырова на место поисков прибыл начальник Управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарип Делимханов. Он ознакомился с ходом поисков, обсудил их с руководителями ведомств, которые задействованы в поисках.

Сотрудники ОМОНа «Ахмат-1» чеченской Росгвардии, спасатели и добровольцы присоединились к поискам. Они обследуют русло Ассы, береговую линию и прилегающую территорию.

Участники признают, что условия работы крайне сложные. Каждый участок приходится тщательно обследовать из-за сильного течения и препятствий. Несмотря на это, Рамзан Кадыров заявил, что поиски не прекратятся до тех пор, пока пропавший не будет найден.

Тем временем в Ингушетию собираются несколько групп добровольцев. Они выехали из Грозного утром 4 августа и также рассчитывают присоединиться к поискам.

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