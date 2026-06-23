Жители всех республик Кавказа объединились для поисков мальчика. Фото: стоп-кадр видео МЧС России по РИ

Восемь дней почти 25 тысяч людей искали одного восьмилетнего мальчика. Они стояли по пояс в воде ледяной горной реки, разгребали мусор, рисковали здоровьем, не спали ночами. Они молились и верили, что ребенок жив. Но случилось другое чудо. Один маленький мальчик, бросившийся спасать друга, объединил целые народы. И даже уходя, он показал нам, что такое настоящая любовь, братство и вера.

Трагедия произошла 15 июня в окрестностях Карабулака. Восьмилетний Хизир с двумя друзьями пошел к реке Сунжа. Один из них поскользнулся, упал в воду, Хизир бросился ему на помощь, а третий побежал за подмогой. Упавшего успели вытащить, он чудом зацепился за корни деревьев и выжил. А вот Хизира ребенка унесло бурным течением. Его искали восемь дней. Тело нашли 22 июня около 17 часов. В тот же день, до захода солнца, как велит мусульманская традиция, ребенка похоронили.

«Он после смерти сделал то, что живые не делают»

На похоронах к отцу погибшего мальчика Хасану обратился 85-летний богослов из Дагестана. Его слова растрогали всех, кто был рядом.

«Твой сын в этом возрасте объединил всех мусульман. До этого ни одному религиозному деятелю не удалось это сделать. Твой сын собрал нас всех по воле Аллаха и объединил всех. Ты должен гордиться сыном. Люди умирают, для этого мы родились. Но твой сын сделал то, что я за свои 85 лет не видел. Поэтому гордись. Я братьям посоветовал: называйте своих детей, своих внуков именем Хизир, потому что он достоин этого. Он и на берегу показал достойное поведение. Он нас объединил», - сказал аксакал из соседней республики.

Трагедия, унёсшая жизнь маленького героя, стала тем, что невозможно измерить цифрами. Она объединила тысячи людей - не только из Ингушетии, но и из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. Люди забыли о границах, о прошлых распрях.

Проводить мальчика в последний путь пришли тысячи людей. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей с места похорон ребенка

Один из добровольцев-поисковиков из Чечни произнёс слова, которые стали отражением общей боли и общей надежды.

«Я из Чечни, клянусь Аллахом, очень многие переживали. И многие присутствующие говорили, что хотели бы быть на месте отца этого мальчика. Это большое счастье, что такой ребёнок был. Благодаря этому мальчику объединились народы, было прочитано много сур из Корана, вознесены мольбы к Всевышнему, совершены пожертвования, очищены реки. Он после смерти сделал то, что живые не делают при жизни», - сказал мужчина.

Дедушка Хизира, обращаясь ко всем, кто больше недели искал его внука, не мог сдержать слёз. Старец сказал, что сделает все, что может, чтобы отблагодарить людей.

«Сегодня вы стали мне братьями. Обращаюсь ко всем, кто участвовал в спасении. К чеченцам, дагестанцам, кумыкам, всем остальным. Даже немусульмане принимали участие. Я говорю искреннее спасибо всем вам», - говорит он.

В Ингушетии тысячи людей пришли попрощаться с мальчиком, которого искали восемь дней

«Маленький герой стал символом братства»

Глава Чечни также откликнулся на трагедию.

«Эта трагедия объединила совершенно незнакомых друг другу людей. Маленький герой стал причиной и символом этого удивительного братства между народами соседних республик», - написал Рамзан Кадыров в своих соцсетях.

Хизир не вернулся домой. Но он остался в сердцах тысяч людей. Маленький герой, бросившийся спасать друга, стал символом единства. Он показал, что даже уходя, можно объединить целые народы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сотни неравнодушных людей, которые всем сердцем переживали за ребенка, выехали в Ингушетию из соседних регионов, чтобы выразить поддержку родителям. Но, к сожалению, нашлись и те, кто попытался нажиться на чужом горе. Один из участников поисков, предприниматель Ислам Хашиев, рассказал, что в соцсетях появились мошенники, которые начали собирать деньги якобы в помощь семье.

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