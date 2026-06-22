Все эти люди до последнего надеялись найти мальчика живым. Стоп-кадр видео из соцсетей с места похорон ребенка.

После восьми дней поисков весть о том, что 8-летнего мальчика нашли мертвым, тяжело отозвалась в сердцах тех, кто все эти дни искал, надеялся и верил в благополучный исход. Беда объединила тысячи людей, которые день и ночь, несмотря на подъем реки, холод, и даже обнаруженные стоки нечистот ни на час не бросали поиски.

Река оказалась сильно замусорена, а волонтёры жаловались на ухудшение здоровья после многочасовой работы в загрязнённой воде. Но никого это не остановило. Объединились как спасатели и силовики, там и обычные простые люди, волонтеры из Чечни, Дагестана, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, и даже путешествующие через республику туристы.

Поиски осложняло сильное течение и мутная вода. Фото: стоп-кадр видео МЧС России по РИ

Это были самые масштабные поиски за последние годы. Даже перекрывали отдельные участки реки и обследовали каждый метр берега. Общая группировка поисковиков, по данным на 22 июня, превысила 20 тысяч человек. К поискам присоединились добровольцы из Чечни, Дагестана, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, а также полк спецназа "Ахмат" из Чечни вместе с техникой.

Сегодня стало известно, что 8-летний мальчик все-таки погиб после того, как его унесло течением реки 15 июня. Маленький герой хотел спасти своего упавшего в воду друга, но сам утонул. Тело ребенка нашли за 10 км от места, где он ушел под воду. По предварительным данным его обнаружили, когда прочесывали реку в районе школы №4.

Соболезнования родным мальчика выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.«Эта трагедия объединила совершенно незнакомых друг другу людей. Маленький герой стал причиной и символом удивительного братства между народами соседних республик», – написал он.

В Ингушетии тысячи людей пришли попрощаться с мальчиком, которого искали восемь дней

Сегодня состоялись его похороны. В последний путь малыша вышли проводить многотысячной процессией. До наступления темноты его тело через все село пронесли на кладбище в станице Троицкая.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что людей собралось настолько много, что свободного места на территории кладбища практически не осталось. Один из волонтёров из Палестины выразил слова благодарности всем, кто принимал участие в поисках и поддерживал семью ребенка. Многие из присутствующих не могли сдержать эмоций.

«Маленький БОЛЬШОЙ герой», – пишут о нем местные жители.

«На месте прощания крайне тяжёлая атмосфера», – сообщают очевидцы.

«Проститься с мальчиком приехали люди со всего Кавказа, разделив боль его семьи и всего народа, – пишут в соцсетях. – Тысячи людей объединились в дуа за маленького героя, чья история затронула сердца далеко за пределами Ингушетии».

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