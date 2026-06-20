Путешественник из Узбекистана не остался равнодушным к чужой беде и присоединился к поискам. Фото: соцсети.

Вот уже шесть дней в Ингушетии ищут унесенного течением реки Сунжа 8-летнего Хизира Дербичева. Это произошло 15 июня. Трое мальчиков пришли к реке в Карабулаке. Один из них поскользнулся и упал в воду. Хизир прыгнул за ним, чтобы помочь выйти на берег. Третий побежал за помощью. Упавшего вытащили прибежавшие местные жители, он чудом зацепился за корни и дождался помощи. А вот Хизира унесло стремительное течение. С тех пор его никто не видел.

Ребенка ищут уже шестые сутки. На данный момент в поисковой операции участвуют волонтеры, спасатели, силовики и тысячи жителей республики. Всего более 1600 человек, из них 1100 – добровольцы. Сегодня к поискам Хизира подключился также полк спецназа «Ахмат» МВД из Чечни в количестве 100 человек и 15 единиц техники. Работают водолазы, дроны, вертолёты, спецтехника. Ночью берега освещают прожекторами.

Шесть тысяч человек ищут мальчика, унесенного течением Сунжи в Ингушетии Видео: соцсети Madaev.ahmad

Поиски осложняются ненастной погодой, из-за чего вода в реке существенно поднялась. Чтобы осмотреть участки, которые раньше были скрыты, было решено принудительно понизить уровень воды в русле Сунжи. Для этого воду с помощью спецтехники отвели в сторону. Люди в едином порыве идут по дну реки сплошной стеной, и эти поиски не прекращаются ни на час.

Вот так спасатели и добровольцы прочесывают реку. Фото: стоп-кадр видео МЧС России по РИ.

Трагедия объединила тысячи людей. Но увы, маленький мальчик пока не найден.

Сегодня в соцсетях появилась видеозапись одного из волонтеров, который заметил в группе поисковиков необычно одетого иностранца. Он стал расспрашивать незнакомца, и выяснилось, что это путешественник из Узбекистана, который в одиночку совершает умру (малое паломничество в исламе). Он проехал на велосипеде уже около 4.500 километров, и находясь в Ингушетии, остановился узнать, что делают все эти люди в воде.

Ему рассказали, что ищут унесенного течением мальчика, и он остался, чтобы присоединиться к поискам ребенка.

«Дай Аллах ему здоровья. И огромное человеческое спасибо. На протяжении всего он был в воде. Многие братья могут это подтвердить. Вчера до глубокого вечера он усердно искал. Очень старался», – с благодарностью написал в соцсетях один из жителей Дагестана.

Узбекский путешественник велосипедист остановился ради поисков пропавшего ребенка в Ингушетии

Между тем, в Карачаево-Черкесии в эти дни также ведется поиск пропавшего человека. 19 июня при сплаве по реке Учкулан произошло опрокидывание катамарана с двумя туристами из Москвы. Один мужчина выплыл самостоятельно, второго унесло бурной рекой.

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