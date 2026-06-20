К поискам пропавшего мальчика в Дагестане подключился полк спецназа из Чечни

Поиски осложняют сильное течение и мутная вода. Фото: стоп-кадр видео МЧС России по РИ

Сегодня шестой день продолжаются поиски 8-летнего Хизира Дербичева, пропавшего в реке Сунжа. Ребенка 15 июня унесло стремительное течение. Мальчик бросился спасать тонущего друга и исчез под водой. Друга вытащили, а вот его самого с тех пор не видели. Но поиски не прекращаются ни на час.

Сегодня с раннего утра поиски были возобновлены. Для поисково-спасательных работ задействованы поисково-спасательные отряды «Эрзи» «Карабулак» и «Магас» в количестве 38 человек и шесть единиц техники.

Водолазы в Ингушетии прочесывают дно Сунжи в поисках ребенка Видео: соцсети МЧС России по РИ

Как рассказали в пресс-службе МЧС республики, спасатели обследуют береговую линию, отводной канал реки Сунжа и территории, ранее находившиеся под водой, включая район Троицкой дамбы.

«Основной акцент поиска сделан на труднодоступных местах, выявленных в ходе вчерашних поисково-спасательных работ, – сообщили в МЧС. – Было определено порядка восьми таких участков. Также в 15:00 мск принято решение о проведении поисково-спасательных работ по руслу канала, служащего для отвода воды из реки Сунжа в сунженский городской пруд».

В операции участвуют волонтеры, спасатели, силовики и тысячи жителей республики. Всего более 1600 человек, из них 1100 добровольцев. Сегодня к поискам ребенка подключился также полк специального назначения "Ахмат" МВД из Чечни в количестве 100 человек и 15 единиц техники. Силы и средства РСЧС – 500 человек и 95 единиц техники. От МЧС России привлечены 120 человек и 13 единиц техники.

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