Ужалила, когда глотал: ингушские врачи спасли жизнь мальчика, который случайно съел пчелу

Ребенок случайно проглотил пчелу и едва не погиб. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что может быть хуже, чем случайно съесть насекомое? Съесть такое, которое будет защищаться до последней минуты. Именно это произошло в Ингушетии. В больницу экстренно привезли ребёнка, который случайно проглотил пчелу, а она ужалила его в горло.

«Мальчик поступил в критическом состоянии. У ребенка развились тяжелая аллергическая реакция и отек дыхательных путей», - рассказали специалисты республиканского минздрава.

Мальчик буквально задыхался, нельзя было терять ни минуты. В первую очередь врачи провели леченую ингаляцию, чтобы снять спазм дыхательных путей и уменьшить отек, а затем внутривенно ввели препараты.

Укус пчелы может быть смертельным. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

К счастью, все завершилось хорошо, экстренная помощь и профессионализм медиков спасли жизнь ребенку.

«Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает», - сообщили в минздраве.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, как врачи в Пятигорске спасли девочку, которая проглотила 17 магнитных шариков. В желудке шарики притянулись друг к другу, что могло привести пролежням стенок кишечника, и в дальнейшем вызвать перитонит. До этого, к счастью, не дошло, хирурги вовремя извлекли опасные магниты.

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