«Вред как от огнестрельного ранения»: в Пятигорске врачи спасли проглотившую 17 магнитных бусин девочку

Вред от проглоченных магнитных шариков можно приравнять к огнестрельному ранению. Фото: Юлия Пыхалова/пресс-служба ГКБ г. Пятигорска.

Смертельно опасное украшение сформировалось в желудке маленькой девочки из Пятигорска. Мама привела ее к медикам горбольницы в очень плохом состоянии. Осмотрев ребенка, медики увидели на рентгеновском снимке настоящее «ожерелье» из 17 магнитных бусин.

«На рентгеновском снимке хорошо видно, что в желудке ребенка магнитные бусины образовали кольцо, похожее на ожерелье, — рассказал детский хирург ГКБ Пятигорска Владимир Свеженцев. – Также мы увидели еще несколько штук в 12-перстной кишке».

Доктор объяснил, в чем кроется опасность. Магнитные шарики, притягиваясь друг к другу, могут вызвать пролежни стенки кишки. Если их не извлечь вовремя, образуется дырка, потом свищ и перитонит.

Ребенку относительно повезло, что магнитные бусины не вызвали таких грозных последствий, говорят в больнице. В отделении хирургии ей выполнили лапаротомию и извлекли проглоченное. Сейчас она восстанавливается после операции.

А «трофей» забрали себе хирурги ГКБ Пятигорска – в назидание молодым мамам, которые не следят за тем, что тащат их дети в рот.

«Как правило, это очень серьезная травма, – рассказал Владимир Свеженцев. – Вред от проглоченных магнитных шариков можно приравнять к огнестрельному ранению: притягиваясь друг к другу через стенки кишечника, они наносят такую же травму, как и дробь, попавшая в живот. Поэтому если есть в доме подобные игрушки, бусы, браслеты и головоломки, родителям малышей лучше выбросить их от греха подальше!».

Магнитики от детской игрушки едва не убили годовалого малыша. Фото: архив КП/Минздрав СК

Напомним, похожий случай уже был на Ставрополье – годовалый ребенок проглотил семь магнитов, саморез и едва не умер на руках у родителей. Симптомы, которые мучили малыша, продолжались более суток: рвота, боли в животе, понос. Когда его увезли в больницу, мальчик был в шаге от перитонита и летального исхода.

Хотя прямых признаков для хирургического заболевания не было, дежурный врач по наитию назначил рентгенографию брюшной и грудной полости. Это решение оказалось ключевым – найденные внутри малыша магниты от детской игрушки и саморез были вовремя вырезаны.

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