Случайно проезжали мимо: на ставропольской трассе реаниматологи из КЧР спасли пострадавшего в аварии

Медики проезжали мимо, когда увидели ДТП. Фото: соцсети правительства КЧР

«Оказались в нужное время в нужном месте», - говорят сотрудники Центра медицины катастроф Карачаево-Черкесии о своих коллегах. В тот день реанимационная бригада случайно оказалась на месте ДТП и спасла жизнь человека.

Медики возвращались в республику из краевой больницы, куда доставили пациента. Вдруг на трассе увидели покорёженную машину. Внутри был зажат мужчина. Врачи не стали доставать его – без специальных инструментов и навыков это – верная смерть. Пострадавшему прямо на месте поставили капельницы, реанимировали и привели в чувство.

Подъехавшие спасатели гидравлическими ножницами разрезали машину и аккуратно извлекли мужчину. Всё это время медики контролировали его состояние, а затем передали подъехавшей бригаде скорой помощи.

Пострадавшего передали бригаде скорой помощи. Фото: соцсети правительства КЧР

«КП-Северный Кавказ» писала о других случаях счастливого спасения. Так, в станице Ессентукской 10-летний мальчик упал в реку. Пока очевидцы звонили в службу спасения, проходящий мимо мужчина бросился в воду и вытащил ребенка на берег. Когда подъехала бригада скорой помощи, ребенок уже был в безопасности. Спасатели и врачи оказали всю необходимую помощь на месте. В госпитализации он не нуждался, мама забрала его домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Потерявшую память женщину вытащили из реки в Кисловодске

Случайный прохожий спас тонущего в реке мальчика на Ставрополье

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru