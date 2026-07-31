Власти пытаются контролировать устранение нарушений на АЗС после череды трагедий Фото: Ангелина ШАРЫПОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Махачкале власти снова подняли проблему заправок. Работу некоторых АЗС и АГЗС приостановили после проверок прокуратуры. На них нашли нарушения от мала до велика. Например, частыми стали пренебрежения требованиям пожарной безопасности, а также минимальным расстоянием до жилых домов и несоблюдение границ санитарно-защитных зон.

Всего по Дагестану зарегистрировано чуть меньше 700 заправок. И часть из них работала с жуткими нарушениями. Только за два года прокуратура выявила на них 18 тысяч нарушений! И это только после трехлетней серии трагедий, произошедших на АЗС. Взрывы на них унесли жизни десятков жителей республики. Мужчин, женщин и даже детей.

Почти два десятка тысяч нарушений выявили на АЗС Фото: Ангелина ШАРЫПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Число нарушений на протяжении нескольких лет только росло (например, в 2024 году выявили 4,5 тысячи, а в 2025 – 13500!). И благо, что терпение надзорных органов закончилось – и всех нарушителей начали наказывать. Общая сумма штрафов превысила 20 млн рублей, 200 АЗС прикрыли, пока они не устранять все проблемы.

Действительно ощутимо закрытие АЗС стало ощущаться во время топливного кризиса. В среднем на Северном Кавказе литр бензина стоит 95,60 рубля. А, например, в Северной Осетии – и вовсе 78,37 рубля, на Ставрополье – 84,54. В Дагестане же цена переваливает за 114 рублей.

Три года подряд на АЗС в Дагестана происходили ЧП Фото: Ангелина ШАРЫПОВА. Перейти в Фотобанк КП

За неделю, по данным Дагестанстата, АИ-92 в республике стоит 109,75 рубля (+1,3% за неделю с 20 по 26 июля), АИ-95 – 119,08 рубля (+2,3%). Зато АИ-98 и выше стал дешевле на 0,6% и в среднем обходится в 118,16 рубля. Дизель тоже упал в цене – 107,10 рубля (-0,6%). Связано ли это с закрытыми АЗС, общим дефицитом (который уже сходит на нет) или наглостью владельцев, завышающих ценник – неизвестно. Есть только статистический факт.

«Карательная терапия», видно, сказывается благоприятно на владельцах станций. Уже сейчас предприниматели постепенно устраняют выявленные нарушения и готовятся к возвращению рабочей деятельности. А власти начали держать ситуацию на контроле.

Власти Махачкалы следят за устранением нарушений на АЗС. Фото: администрация Махачкалы

Так, заммэра Махачкалы Мурад Алиев встретился с руководителем Союза предпринимателей Дагестана Магомедом Абакаровы. Они обсудили перепрофилирование заправок и повторную инвентаризацию, при которой проверят соблюдение земельных и градостроительных норм.

«Основная задача совместной работы – обеспечить безопасность граждан, соблюдение требований законодательства и при наличии необходимых оснований создать условия для возобновления деятельности объектов, устранивших выявленные нарушения», – заявили в администрации Махачкалы.

Последствия взрыва в Махачкале сняли с дрона В Махачкале продолжают разбирать завалы после взрыва АЗС. Он прогремел поздно вечером 14 августа и унёс жизни 35 человек. Страшную картину развалов и обгоревших зданий сняли с дрона

А защищать горожан от опасных заправок и правда надо. Взрыв у АЗС в 2023 году унес жизни 33 человек и покалечил еще больше 100. В 2024 году – еще больше 10 погибших и 20 пострадавших. Лишь в 2025 году обошлось без жертв и раненых.

Стелу установили в память о жертвах ЧП. Фото: соцсети главы Дагестана Сергея Меликова

И сейчас, кажется, появилась надежда, что подобные трагедии больше не повторятся из-за халатности владельцев (которые за десятки погибших получают по пять лет колонии). Лишь бы не появлялось еще больше нарушений и тех, кому безразлична чужая безопасность и жизнь.

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