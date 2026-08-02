Кованое изделие из местного железа обнаружили при раскопках в Ингушетии Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Кованое изделие из местного рудного железа обнаружили археологи во время исследований в Джейрахском районе Ингушетии.

Найденный предмет относится к образцам традиционной горской ковки, характерен по форме и технике обработки, что дает представление о развитии кузнечного дела в республике.

Как рассказали специалисты школы каменщиков-реставраторов «Наследие», в горной части Ингушетии кузнечное ремесло было одним из основных занятий.

Мастера выполняли весь цикл работ: добывали кричное железо из местных железосодержащих пород, выплавляли его и изготавливали кованные изделия.

Находка археологов. Фото: школа каменщиков-реставраторов «Наследие»

При этом учитывалось качество сырья и назначение каждого предмета.

Кузнецы хорошо знали свойства металла, добываемого в окрестностях, поэтому местное железо шло изготовления бытовых и хозяйственных вещей – от простых гвоздей до вил и мотыг.

А вот для изготовления оружия, из-за высокого содержания серы в руде, металл был не пригоден. Для клинков и кинжалов мастера использовали привозную высокоуглеродистую сталь, которую ценили особенно высоко.

Во время исследований в Джейрахском районе Ингушетии археологи неоднократно находили сельхозинвентарь – лопаты, косы, грабли и другие предметы, связанные с хозяйственной деятельностью.

«Каждый из таких артефактов помогает лучше понять быт людей, которые когда-то жили и работали в горной Ингушетии»,– отмечают ученые.

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