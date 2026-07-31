В спасении птиц помогли неравнодушные местные жители. Фото: минприроды Дагестана

В Дагестане спасли двух истощенных хищных птиц. Птенцов пустельги и чеглока нашли на окраине Махачкалы совсем одних. Рядом с ними не было птичьей семьи, а сами пернатые были истощены и явно не могли прокормить себя самостоятельно.

Пустельга и чеглок – два мелких сокола, обитающих на территории Дагестана. Их размер почти не отличается. Разница между птицами – в окраске и стиле полета. Пустельга имеет рыжий или бурый пятнистый окрас и часто зависает над добычей высоко в небе, тогда как чеглок похож на миниатюрного сапсана. Его оперение – сизое с черными пятнами, а стиль полета – резкий и молниеносный.

Но спасенные птицы могли уже никогда не стать такими. Один из них – детеныш чеглока – не успел даже опериться. Покрытый белым пухом желторотик должен был еще месяц жить в родительском гнезде, но остался один. Неравнодушные местные жители нашли птиц и обратились в минприроды с просьбой помочь им.

«Специалисты ведомства отреагировали незамедлительно, сразу выехав на место», – сообщили в пресс-службе минприроды Дагестана.

Маленький чеглок даже не успел опериться. Фото: минприроды Дагестана

По словам ветеринаров, птицы оказались в истощенном состоянии. Вероятно, оставшись на воле, погибла бы даже успевшая опериться пустельга. Птиц накормили и передали в Соколиный центр заповедника «Дагестанский». Специалисты будут за ними ухаживать и подберут подходящее лечение.

А после реабилитации восстановившихся птиц выпустят на волю. Всех, кто столкнется с таким же инцидентом, просят звонить по номеру: +78722671240.

Ранее в тот же Соколиный центр отправились спасенные краснокнижные орлы. Редких птиц нашли в Дербентском районе. Как сообщили защитники природы, птиц нашли в ужасном состоянии: они были ослабленными и уставшими. Их отправили на восстановление, после которого пернатые смогут вернуться в дикую природу.

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