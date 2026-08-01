Розовые пеликаны – одни из крупнейших водоплавающих птиц на планете. Фото: Минприроды РФ

Минприроды России подвело итоги сезонного учета розового пеликана – вида, занесенного в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы (МСОП).

Результаты порадовали орнитологов. Ученые насчитали не менее 2038 взрослых птиц, а количество птенцов по сравнению с прошлым отчетным периодом увеличилось на 500 – с 1807 до 2345.

Рост численности специалисты связывают с погодными условиями. Масштабное весеннее наводнение на Северном Кавказе принесло региону миллиардные убытки, оставило без жилья тысячи людей. Но для птиц оно создало райские условия: паводки обеспечили обильный приток воды по реке Калаус. Из-за этого кормовая база сместилась максимально близко к гнездовьям, что благоприятно сказалось и на других редких околоводных птицах: на островах гнездятся десятки пар кудрявых пеликанов, около 200 колпиц, чегравы и черноголовые хохотуны вывели потомство.

Удачным сезон оказался и для других редких околоводных птиц. Фото: Минприроды РФ

Основным местом гнездования по-прежнему остаются берега Маныча. Это крупное соленое озеро, расположенное на территории трех регионов – Ставропольского края, Калмыкии и Ростовской области. Оно имеет реликтовое происхождение и является остатком огромного водоема, соединявшего в доисторические времена Каспийское и Черное моря. Кстати, с озером связано много легенд. Одна из них подарила ему вторую часть названия – Гудило.

КСТАТИ

Даже хороший климат и богатая кормовая база – это еще не залог успеха развития популяции розовых пеликанов. Несколько лет назад на Ставрополье туристы на лодках вторглись в островную колонию ради эффектных фотографий. Испуганные птицы бросили кладки и переселились на более безопасные участки. Ученые просят отдыхающих не тревожить пеликанов и не нарушать хрупкую экосистему.

СПРАВКА «КП»

Розовые пеликаны – одни из крупнейших водоплавающих птиц на планете. Размах их крыльев доходит до 3,5 метров, вес взрослой особи порой превышает 10-12 килограммов, длина тела составляет 140-175 сантиметров. Огромный горловой мешок вмещает до 5 литров воды и рыбы.

Устойчивая численность пеликанов говорит о достаточной кормовой базе, отсутствии конфликта с рыбаками и безопасных условиях гнездования. Фото: Минприроды РФ

У пеликанов – свой тип охоты. Они не действуют в одиночку. Выстроившись в шеренгу полукольцом и громко хлопая крыльями, птицы гонят косяки рыбы на мелководье, где уже легко вычерпывают добычу клювами. В поисках пищи пеликаны способны преодолевать значительные расстояния, паря в потоках восходящего воздуха для экономии сил.

В естественной среде пеликаны выполняют роль санитаров. В первую очередь они едят больных и ослабленных особей.

Глобальный ареал розового пеликана охватывает Африку, Южную Азию и Юго-Восточную Европу. В европейской части России они гнездятся исключительно в долине Маныча.

Зимуют наши пернатые в основном в Иране, Ираке и Северо-Восточной Африке.