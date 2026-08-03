Сейчас ребенок идет на поправку, но пока еще наблюдается в отделении травматологии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кабардино-Балкарии трехлетняя девочка получила серьезную травму, засунув руку в мясорубку. Врачам детского медцентра удалось провести уникальную операцию и сохранить малышке конечность. Об этом рассказали в Минздраве КБР.

«Ребенок получил тяжелую травму, засунув руку в электрическую мясорубку. К оказанию помощи была незамедлительно привлечена команда хирургов-травматологов. В ходе многоэтапного оперативного вмешательства специалисты выполнили комплекс мероприятий по восстановлению поврежденных структур кисти», – рассказали в ведомстве.

В тот день звонок поступил из соседнего района. Ребенка доставили на машине Медицины катастроф.

«Сказали, что везут девочку с травмой, полученной в результате попадания кисти в работающую мясорубку. Девочку сразу же из приемного отделения увезли в операционную. Сначала нужно было извлечь кисть из мясорубки», – рассказал заместитель травматологическим отделением РД КМЦ Алим Ламердонов.

Медики - настоящие ювелиры. Фото: стоп-кадры видео Минздрава КБР.

Рука оказалась зажата впритык под лопастью мясорубки, но медики очень бережно разрезали металлический корпус мясорубки и полностью извлекли руку. К счастью, все пальчики оказались на месте, не оторваны, и врачи сразу же приступили к восстановлению ручки малышки.

«Были обнаружены поврежденные сухожилия сгибатели второго, третьего и четвертого пальцев, они сразу были тщательно промыты, был выполнен контрольный гемостаз, после чего начали зашивать поврежденные сухожилия», – рассказал хирург травматолог-ортопед Азрет Апшев.

Как объяснили врачи, на пальцах всего два питающих сосуда, и если они перебиты, то уже все, подвижность не восстановится. Поэтому понадобилась поистине ювелирная точность и ловкость, чтобы восстановить кровоток в маленьких пальчиках.

Несмотря на тяжесть травмы и выраженные повреждения пальцев, врачам удалось сохранить их анатомическую целостность и функциональность. Сейчас ребенок идет на поправку, но пока еще наблюдается в отделении травматологии.

Между тем, на днях в Пятигорске спасли малышку, которая наглоталась круглых магнитных шариков. В желудке они образовали настоящее ожерелье. Но врачи, вытаскивая подобные "украшения" из внутренностей маленьких детей, предупреждают: вред от проглоченных магнитных шариков можно приравнять к огнестрельному ранению. Притягиваясь друг к другу через стенки кишечника, они наносят такую же травму, как и дробь, попавшая в живот.

Трехлетней девочке удалось восстановить руку после травмы в мясорубке. Видео: Минздрав КБР.

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