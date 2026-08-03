ФСБ опубликовала кадры задержания и допроса иностранца, готовившего теракт в Пятигорске. Фото: стоп-кадр видео ФСБ

ФСБ опубликовала кадры задержания иностранца, готовившего теракт в здании прокуратуры Пятигорска. Сотрудники следили за уроженцем одной из стран Центральной Азии, когда он отправился покупать компоненты для взрывчатки.

Террорист получил задания от кураторов и стал их выполнять. Фото: стоп-кадр видео ФСБ

Оперативники проследили, куда идет подозреваемый, и, подъехав на машине, быстро его задержали. Первым вопросом стало, что же находится в пакетах. Террорист, опешивший от случившегося, на это ответил: «Посмотри, пожалуйста, я не знаю».

А в пакетах были компоненты, из которых иностранец собирался собрать бомбу. Чтобы жертв было больше, он планировал начинить взрывчатку поражающими элементами. На допросе задержанный сказал следующее:

Террориста выследили и оперативно задержали. Фото: стоп-кадр видео ФСБ

«Я из Москвы приехал в Пятигорск на работу. И познакомился [с членом террористической группировки – Прим.], и дал присягу. По заданию Амира раз это сделал [разведал местность]. [Целью была] прокуратура Пятигорска. После этого я купил все предметы для бомбы. И я не успел, захватили меня», – говорит на ломанном русском иностранец.

Тем временем ФСБ возбудила уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ(подготовка к террористическому акту). Известно, что в планах иностранца был побег в Сирию после теракта и вступление в международную террористическую организацию.

На допросе задержанный признался, что готовил теракт. Фото: стоп-кадр видео ФСБ

Сотрудники изъяли химические и поражающие элементы для взрывчатки. Иностранцу за преступление грозит до 20 лет колонии. Ранее за предотвращение теракта сотрудников ФСБ поблагодарил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров:

Иностранца-террориста задержали в Пятигорске Видео: НАК

«Профессиональная работа силовиков позволила задержать сторонника международной террористической организации, который планировал совершить подрыв у здания прокуратуры».

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