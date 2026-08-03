ФСБ опубликовала кадры задержания иностранца, готовившего теракт в здании прокуратуры Пятигорска. Сотрудники следили за уроженцем одной из стран Центральной Азии, когда он отправился покупать компоненты для взрывчатки.
Оперативники проследили, куда идет подозреваемый, и, подъехав на машине, быстро его задержали. Первым вопросом стало, что же находится в пакетах. Террорист, опешивший от случившегося, на это ответил: «Посмотри, пожалуйста, я не знаю».
А в пакетах были компоненты, из которых иностранец собирался собрать бомбу. Чтобы жертв было больше, он планировал начинить взрывчатку поражающими элементами. На допросе задержанный сказал следующее:
«Я из Москвы приехал в Пятигорск на работу. И познакомился [с членом террористической группировки – Прим.], и дал присягу. По заданию Амира раз это сделал [разведал местность]. [Целью была] прокуратура Пятигорска. После этого я купил все предметы для бомбы. И я не успел, захватили меня», – говорит на ломанном русском иностранец.
Тем временем ФСБ возбудила уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ(подготовка к террористическому акту). Известно, что в планах иностранца был побег в Сирию после теракта и вступление в международную террористическую организацию.
Сотрудники изъяли химические и поражающие элементы для взрывчатки. Иностранцу за преступление грозит до 20 лет колонии. Ранее за предотвращение теракта сотрудников ФСБ поблагодарил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров:
Видео: НАК
«Профессиональная работа силовиков позволила задержать сторонника международной террористической организации, который планировал совершить подрыв у здания прокуратуры».
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