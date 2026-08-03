Зрители увидят как утренние, так и вечерние полеты. Фото: администрация Ессентуков

В конце августа Ессентуки примут масштабный фестиваль воздухоплавания «Курортное небо 2026». Он продлится пять дней.

«Запланированы массовые взлеты – десятки шаров и тот самый "вау", музыка и живые выступления – весь день в хорошем ритме, фудкорт – стритфуд, локальные вкусы, кофе и лимонады, семейные активности, контент точки – рассветы, закаты и кадры на память. Не забудьте камеры, будет красиво!», – поделились организаторы праздника.

«КП-Северный Кавказ» подробнее рассказывает, что ждет зрителей.

ВАЖНО

В программу могут быть внесены изменения из-за погодных условий. Также позже станет известно время активностей, среди которых: живые выступления, работа фудкорта и фотозон, игры и мастер-классы для детей и взрослых.

КСТАТИ

Аэростаты запустят со стороны спортивной школы. Чтобы их увидеть, зрителям нужно доехать на маршрутке до остановки «Озеро», а гостям из других городов – на электричке до станции «Белый уголь». Координаты для автовладельцев – 44.019391, 42.829158.

Программа мероприятий фестиваля воздушных шаров в Ессентуках в августе 2026 года

26 августа после официального открытия и брифинга с 17:00 до 18:00 состоится вечерний свободный полет аэростатов.

На 27 августа назначены полеты:

утренний – с 6:00 до 7:30 (и дальше во все дни в это же время);

вечерний – с 17:00 до 18:30.

Аэростаты летают только на рассвете и на закате из-за особенностей атмосферы: в эти периоды полеты более плавные и безопасные. Фото: администрация Ессентуков

28 августа с 17:00 до 17:30 ожидается запуск аэростатов на Городском озере, а в 19:30 – их вечернее свечение со свето-музыкальным танцем под живую музыку симфонического оркестра.

29 августа в 17:00 состоится запуск воздушного шара «Ессентуки» с Театральной площади. Через полчаса после этого над ней пролетят 19 аэростатов.

30 августа с 16 до 19 часов детей приглашают присоединиться к интерактивной программе на Фестивальной площадке Городского озера. Здесь же с 17:00 до 17:30 пройдет запуск аэростатов.

В 19:30 зрителей ждет концерт симфонического оркестра, сопровождающийся вечерним свечением летательных аппаратов на озере.

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