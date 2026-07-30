Организаторы всех мероприятий особое внимание уделят безопасности участников. Фото: кавказ.рф

Календарь горных забегов в Приэльбрусье этим летом оказался одним из самых насыщенных в стране. Открыл сезон июльский фестиваль скайраннинга «Корона Терскола». Теперь на очереди – три августовских соревнования как для профессионалов, включая этапы Кубка России, так и для начинающих.

«По нашим данным, на других курортах страны нет настолько плотного календаря горных забегов до конца лета, как на Эльбрусе, ставшем одной из главных площадок России по горному бегу. Самые разные высоты, необходимая туристская и спортивная инфраструктура позволяют проводить массовые соревнования и акклиматизироваться к ним», – рассказали организаторы забегов.

В числе предстоящих забегов – как профессиональные, так и дистанции для начинающих. Фото: кавказ.рф

Расписание забегов на Эльбрусе в августе 2026

Alpindustria Elbrus Race

Когда: 1–3 августа

Скайраннинговые соревнования с дистанциями от 39 до 131 км. Самая длинная – знаменитое кольцо вокруг Эльбруса с общим набором высоты 8200 метров и максимальным подъемом на отметку 3880 метров.

Wild Trail

Когда: 8–9 августа

Новая серия забегов, где два маршрута из восьми (Baksan 11 и Observatoria 20) подойдут даже новичкам в горном беге. Самая сложная дистанция (130 км с набором 10700 метров) пройдет по самым красивым локациям Приэльбрусья.

Elbrusman

Когда: 19 августа

Одна из сложнейших однодневных гонок по триатлону в мире. Участников ждет заплыв в карстовом озере, 195-километровая велогонка по горным ущельям с набором высоты 3200 метров и беговой марафон на 42 км с финишем на высоте 3888 метров, самой высокой точке мирового триатлона.

На одной из дистанций спортсменов ждет заплыв в карстовом озере. Фото: кавказ.рф

ВАЖНО

Особое внимание на всех стартах уделят безопасности. Допуск к участию – только после проверки опыта и наличия специального снаряжения. В зависимости от дистанции может потребоваться подтвержденный горный и беговой стаж, спортивные разряды, опыт восхождений. На маршрутах будут дежурить спасатели, работать пункты питания и связи. Решение по допуску на дистанции принимается индивидуально после изучения заявки и уровня подготовки.

КСТАТИ

В Кабардино-Балкарии решили оборудовать на южном склоне Эльбруса 8 новых горнолыжных трасс общей протяженностью 12 км – от детских до «черных». Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и выдала положительное заключение.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила кардинально изменить правила восхождений на Эльбрус. Главная идея: дать гидам право отменять подъем без риска судебных исков и финансовых претензий со стороны туристов.

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