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Общество28 июля 2026 14:41

Смерти на Эльбрусе заставили пересмотреть правила: гидам разрешат отменять восхождение без страха судов

Гидам на Эльбрусе хотят разрешить отменять восхождение без судебных исков
Евгения ТОКАРЕВА
Во избежание конфликтов туркомпаниям предложили продавать "попытку восхождения".

Во избежание конфликтов туркомпаниям предложили продавать "попытку восхождения".

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Семь смертей за неделю. Пятеро альпинистов из Боснии, 11-летний мальчик из Ставропольского края и восходитель с Кубани. Все они пытались покорить Эльбрус и не вернулись. После этой череды трагедий Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила кардинально изменить правила восхождений. Главная идея: дать гидам право отменять подъём без риска судебных исков и финансовых претензий со стороны туристов.

Эльбрус - самая массовая вершина России. Ежегодно на него пытаются подняться от 10 до 15 тысяч человек. Но примерно каждый третий до вершины не доходит. И не всегда из-за погоды. Часто - из-за недооценки сил и попытки сэкономить.

Во всех трёх трагических случаях, произошедших за последнюю неделю, у групп не было профессиональных гидов. Они рассчитывали только на себя, недооценили сложность маршрута и переменчивую погоду. Между тем, на седловине, на высоте около 5300 метров, есть небольшая спасательная хижина, где можно переждать непогоду или прийти в себя, если подвело самочувствие. Но найти её без знания местности почти невозможно, особенно при плохой видимости.

Только треть восходителей доходят до вершины Эльбруса.

Только треть восходителей доходят до вершины Эльбруса.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Гиды знают, где находится это укрытие, а неподготовленный человек может просто пройти мимо», - говорит вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Поэтому Ассоциация предлагает законодательно закрепить обязательное сопровождение групп аттестованными гидами для самых популярных вершин, включая Эльбрус. В пример приводят Непал, где аналогичное решение уже приняли для Эвереста.

Но даже если группы поднимаются с гидом, может возникнуть другая проблема. Гиды часто не могут отменить восхождение, даже если понимают, что это опасно. Группа прошла акклиматизацию, заплатила за программу около 100 тысяч рублей и уже почти у вершины. Решение гида развернуться из-за ухудшения погоды вызывает конфликт.

«Гид не должен принимать решение, думая о возможных финансовых последствиях или судебных претензиях. Он должен руководствоваться только вопросами безопасности людей», - рассказал Сергей Ромашкин.

Выход, который предлагает АТОР, - изменить договоры, чтобы продавали не «восхождение», а «попытку восхождения». Некоторые компании уже так делают. Но, по мнению эксперта, этого недостаточно.

«Гора - это не обычная потребительская услуга. Здесь невозможно гарантировать достижение вершины, потому что главным приоритетом всегда должны оставаться жизнь и здоровье участников», - убежден вице-президент АТОР по внутреннему туризму.

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