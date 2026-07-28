Смерти на Эльбрусе заставили пересмотреть правила: гидам разрешат отменять восхождение без страха судов

Во избежание конфликтов туркомпаниям предложили продавать "попытку восхождения". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Семь смертей за неделю. Пятеро альпинистов из Боснии, 11-летний мальчик из Ставропольского края и восходитель с Кубани. Все они пытались покорить Эльбрус и не вернулись. После этой череды трагедий Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила кардинально изменить правила восхождений. Главная идея: дать гидам право отменять подъём без риска судебных исков и финансовых претензий со стороны туристов.

Эльбрус - самая массовая вершина России. Ежегодно на него пытаются подняться от 10 до 15 тысяч человек. Но примерно каждый третий до вершины не доходит. И не всегда из-за погоды. Часто - из-за недооценки сил и попытки сэкономить.

Во всех трёх трагических случаях, произошедших за последнюю неделю, у групп не было профессиональных гидов. Они рассчитывали только на себя, недооценили сложность маршрута и переменчивую погоду. Между тем, на седловине, на высоте около 5300 метров, есть небольшая спасательная хижина, где можно переждать непогоду или прийти в себя, если подвело самочувствие. Но найти её без знания местности почти невозможно, особенно при плохой видимости.

Только треть восходителей доходят до вершины Эльбруса. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Гиды знают, где находится это укрытие, а неподготовленный человек может просто пройти мимо», - говорит вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Поэтому Ассоциация предлагает законодательно закрепить обязательное сопровождение групп аттестованными гидами для самых популярных вершин, включая Эльбрус. В пример приводят Непал, где аналогичное решение уже приняли для Эвереста.

Но даже если группы поднимаются с гидом, может возникнуть другая проблема. Гиды часто не могут отменить восхождение, даже если понимают, что это опасно. Группа прошла акклиматизацию, заплатила за программу около 100 тысяч рублей и уже почти у вершины. Решение гида развернуться из-за ухудшения погоды вызывает конфликт.

«Гид не должен принимать решение, думая о возможных финансовых последствиях или судебных претензиях. Он должен руководствоваться только вопросами безопасности людей», - рассказал Сергей Ромашкин.

Выход, который предлагает АТОР, - изменить договоры, чтобы продавали не «восхождение», а «попытку восхождения». Некоторые компании уже так делают. Но, по мнению эксперта, этого недостаточно.

«Гора - это не обычная потребительская услуга. Здесь невозможно гарантировать достижение вершины, потому что главным приоритетом всегда должны оставаться жизнь и здоровье участников», - убежден вице-президент АТОР по внутреннему туризму.

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