Шестой погибший за сутки: еще один альпинист насмерть замерз на Эльбрусе

В группе было два человека, один из них погиб. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кабардино-Балкарии произошла очередная трагедия. На Эльбрусе, погиб альпинист. Это уже шестая смерть за сутки на горе. Ранее «КП-Северный Кавказ» описывала жуткую историю восходителей из Боснии – из семи человек пятеро погибли, двоих, к счастью, удалось спасти.

И вот, через несколько часов после того как тела погибших иностранцев доставили на поляну Азау – новая трагедия. Все начиналось обычно. Двое альпинистов шли на штурм, но внезапно налетевшая пурга с порывами сильного шквалистого ветра изменила их планы. Подъем был невозможен, идти вниз тоже опасно. Альпинисты обратились к спасателям.

«Сегодня в 13:21 поступила информация о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5300 метров группа альпинистов попросила о помощи. На место выдвинулись четыре спасателя Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России». – рассказали в республиканском управлении МЧС.

К этому моменту было известно, что в группе два человека, перед выходом на маршрут они регистрировались в МЧС.

В горах погода может испортиться за считанные минуты. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Когда спасатели добрались до пострадавших, один альпинист скончался. По предварительной информации замерз насмерть. На высоте более пяти тысяч метров даже короткая остановка без движения может стать фатальной, особенно когда температура опускается далеко за минус двадцать, а ветер пронизывает насквозь. На Эльбрусе с ночи царствует непогода, бушует сильная метель. Порывы ветра достигают 45 метров в секунду - это скорость, при которой человеку невозможно устоять на ногах, а видимость падает практически до нуля.

В настоящее время спасатели эвакуируют выжившего участника Тело погибшего альпиниста осталось на высоте: из-за сильной метели спустить его невозможно. Спасатели приняли решение оставить тело на склоне до улучшения погоды. Его планируют спустить утром 27 июля, если позволит обстановка.

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