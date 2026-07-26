Поисково-спасательная операция началась вечером 25 июля. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Эльбрусе произошла трагедия. Вечером 25 июля от группы из шести альпинистов, находившихся на седловине горы на высоте 5100 метров, поступил сигнал о помощи. Двоим участникам восхождения стало плохо, и, по предварительным данным, они погибли. Остальные четверо не могут самостоятельно спуститься.

Подробности трагедии спасателям сообщил один из участников восхождения, который всё же смог спуститься с горы. По его словам, гибель товарищей произошла из-за резкого ухудшения самочувствия на высоте.

Спасатели выдвинулись на помощь. В 21:21 восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились к месту происшествия. Через четыре часа, в 01:30, они добрались до седловины, обнаружили тела двух погибших и приступили к поискам остальных.

Тела погибших альпинистов нашли спасатели на седловине Эльбруса Видео: 07_elbrus

«Поиски четырёх человек продолжаются», - сообщили в МЧС России по Кабардино-Балкарии.

По факту происшествия следственный комитет организовал доследственную проверку. Известно, что погибшие - граждане Боснии и Герцеговины. Перед восхождением группа зарегистрировалась в МЧС.

Перед восхождением группа регистрировалась в МЧС. Фото: МЧС РФ по КБР

Июль и август - традиционный пик восхождений на Эльбрус. Эти месяцы привлекают альпинистов длинным световым днём и более устойчивой погодой. Многие планируют штурм высочайшей точки Европы именно на отпускной сезон. В результате на склоне горы одновременно могут находиться до тысячи человек и риск происшествий возрастает многократно.

Всего за неделю до этого на Эльбрусе произошла ещё одна трагедия. «КП-Северный Кавказ» писала, что во время восхождения сорвались два человека. Позже выяснилось, что на склоне погиб 11-летний мальчик. Его отец, получивший переломы рёбер и ног, выжил. Спасатели доставили его в посёлок Терскол, но мужчина отказался от госпитализации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снимали вертолётом: с Эльбруса эвакуировали альпиниста с переломами и тело его 11-летнего сына

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru