«Реванш» у Эльбруса закончился страшной трагедией: как 11-летний мальчик погиб в походе с отцом

Отец погибшего на Эльбрусе в КБР 11-летнего мальчика отказался от госпитализации. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

11-летний мальчик со Ставрополья был героем своей школы. Когда одноклассников на каникулы отправляли к бабушке, он карабкался на вершину Эльбруса на пару с отцом. Спортивной семьей восхищались, ставили в пример и рассказывали об их достижениях. Пока одно восхождение не забрало жизнь одного и не сломало другого.

Не дошли 300 метров до мечты

19 июля отец и сын отправились штурмовать восточную вершину Эльбруса – вторая по высоте, но намного более сложная для альпинистов. Это восхождение должно было стать своеобразным реваншем. Год назад они уже пытались взобраться на гору, но не смогли. Остановиться пришлось, не доходя до вершины всего 300 метров.

Тогда отец записывал сына на видео. От усталости ребенок едва ли понимал, что ему говорят, и не мог ответить на вопросы отца. К моменту, когда они были близки к вершине, виднелся закат – нужно было срочно спускаться, чтобы не попасть в ночную бурю. Исполнение мечты пришлось отложить.

Ребенку в горах не место

В этом году спортивная семья отправилась на второй заход в надежде на этот раз все же установить свой флаг на вершине горы. Пошли как всегда сами – без гида и даже без регистрации маршрута в МЧС. Если бы они попытались встать на учет, дальше поста спасателей альпинистов бы вряд ли пропустили.

Конечно, на вершине бывал и шестилетний мальчик. Официальных ограничений по возрасту при восхождении на Эльбрус нет. Тем не менее гиды единогласно отговаривают детей младше 14 лет от восхождения. Слишком высок риск из-за возможности переохлаждения, горной болезни и срыва дыхания.

– Я считаю, что это неправильно. Официального запрета нет. Но если бы они регистрировались, мы бы отговаривали отца, – сказал корреспонденту «КП-Северный Кавказ» заслуженный спасатель Российской Федерации», заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

Восхождения в этом районе – сложные и непредсказуемые. В ночь, когда выдвигаешься на маршрут, может показаться, что погода обещает быть хорошей. Но в процессе все может поменяться: налететь буря или подняться сильный ветер.

Пошли вопреки предупреждениям

Путь отца и сына закончился на высоте около 4200 метров. На этой отметке они встречали других туристов – те возвращались, не дойдя до вершины из-за плохой погоды. Но ставропольские альпинисты продолжили путь, несмотря на опасность.

А немного позже сын оступился и потянул за страховочную веревку – оба полетели вниз. От полученных травм ребенок скончался на месте. Отец получил множество переломов ребер. Самостоятельно двигаться он не мог, но сумел дозвониться спасателям.

На поиски отправились 12 сотрудников Эльбрусского ВПСО и спасатели из центра «Лидер» МЧС России. Поиски осложняла плохая погода и смертельно опасные скрытые ледниковые трещины. Это глубокие разломы во льду, которые легко можно не заметить.

– Это труднодоступный район. Спасатели уже добрались до того места, где они упали. Осталось только найти их, это тоже непростая задача, – объясняли спасатели.

Пострадавшего мужчину с сыном нашли только к ночи, примерно в 21:20. С заходом солнца и в плохую погоду эвакуация невозможна – ее перенесли на следующий день.

Отец отказался от госпитализации

В 7:20 20 июля спасатели эвакуировали мужчину и тело его погибшего сына на вертолете. Их перевезли в поселок Терскол у подножья Эльбруса, служащий базовым лагерем для всех альпинистов и горнолыжников. Отца передали медикам, но он отказался от помощи врачей. Теперь ему предстоят долгие разговоры со следователями.

СУ СКР по Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку трагедии. Ее ход контролирует глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Они дадут оценку действиям отца и установят обстоятельства произошедшего. Работу правоохранительных органов контролирует прокуратура республики.

Как объяснила корреспонденту «КП» Наталья Лоу, юрист с 25-летним стажем, отцу грозит уголовная ответственность по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

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