Погода испортилась, местность тяжелая: на Эльбрусе продолжают искать погибшего 11-летнего мальчика и его отца

Отец и сын пытались покорить восточную вершину Эльбруса. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сорвавшихся на пути к вершине Эльбруса альпинистов до сих пор не нашли. Трагедия случилась днем 19 июля на пути к восточной вершине горы. 40-летний житель Ставрополья поднимался на пик со своим 11-летним сыном, когда трос оборвался и они упали вниз. Ребенок погиб, мужчина не смог выбраться из-за переломов ног и ребер.

Он до сих пор находится на высоте около 4200 метров, ждет спасения и эвакуации тела сына.

Спасатели выдвинулись на место, как только поступил сигнал о трагедии. Днем 19 июля в районе сильно ухудшилась погода. Спасатели преодолели сложнейший маршрут – восточная вершина технически сложнее западной даже в ясные дни. Им удалось добраться до района, где упали альпинисты. Но найти их оказалось непросто.

«Их до сих пор не нашли. Поиски продолжаются», – коротко объяснили корреспонденту «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Эльбрусского ВПСО МЧС России.

Усложняют поиски и то, что альпинисты оказались на сложном участке. Предварительно, они находятся в районе 4200 метров над уровнем моря. В этом районе горы есть смертельно опасные скрытые ледниковые трещины. Это глубокие разломы во льду, которые легко можно не заметить.

Позже спасатели сообщили, что обнаружили пострадавшего мужчину и с сыном примерно в 21.20. С наступлением ночи и в плохую погоду эвакуация невозможна – ее перенесли на следующий день.

«Завтра для транспортировки пострадавшего и погибшего, планируется привлечь коммерческий вертолет», – говорится в сообщении МЧС по Кабардино-Балкарии.

Напомним, 40-летний отец повел 11-летнего сына на восточную вершину не в первый раз. Год назад они пытались штурмовать Эльбрус, но вернулись назад из-за испортившейся погоды. А в 2026 году пытались взять у горы реванш, который обернулся трагедией.

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