Эвакуация проходила на высоте 4200. Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

В Кабардино-Балкарии завершилась поисково-спасательная операция на Эльбрусе. Вечером 19 июля спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили тело мальчика и его отца с множественными переломами рёбер и ног. К этому моменту проводить эвакуацию было уже поздно, разыгралась непогода и спуск перенесли на утро.

«По состоянию на 07:50 20 июля поисково-спасательные работы горе Эльбрус завершены. Спасатели МЧС России с помощью вертолета эвакуировали пострадавшего и тело погибшего в поселок Терскол, где их передали медикам и следственно-оперативной группе правоохранительных органов», – рассказали в республиканском МЧС России.

В КБР спасатели сняли с Эльбруса альпиниста с переломами и тело его 11-летнего сына Видео: МЧС России по КБР

«КП-Северный Кавказ» писала об этой трагедии. 19 июля 40-летний ставрополец вместе с 11-летним сыном отправились на восхождение на Эльбрус. Их целью была восточная вершина горы высотой 5621 метров. Но до цели они так и не дошли. При восхождении отец с сыном сорвались. Мальчик погиб, мужчина получил тяжелые переломы.

Трагедия произошла на высоте 4200 метров, там, где большинство альпинистов начинают пеший маршрут после подъёма на ратраке. Известно, что они шли вдвоём, без гида и без регистрации в МЧС. Если бы они зарегистрировались, их, скорее всего, не допустили бы на маршрут – 11-лет – это критический возраст для таких сложных восхождений. Слишком высок риск: горная болезнь, переохлаждение, срыв дыхания.

Восхождение на Эльбрус - это высокий риск даже для взрослых. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В прошлом году отец с сыном уже пытались взойти на Эльбрус. Тогда их остановила непогода – они дошли до высоты 5560 метров, не дойдя до вершины всего 100 метров. В этот раз погода не подвела, но гора оказалась сильнее.

Следственный комитет Кабардино-Балкарии выясняет все обстоятельства трагедии. Ведётся проверка.

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