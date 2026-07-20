Сам поставил сына под удар: юрист рассказала, что грозит отцу погибшего на Эльбрусе 11-летнего мальчика

Восходителям из Ставрополья Эльбрус так и не покорился. Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Веками Эльбрус был грозной, почти мифической вершиной. К нему подходили с уважением, понимая, что гора – это суровое испытание. Сегодня всё иначе. Аура неприступности разрушена маркетингом. Эльбрус стал распиаренным туристическим объектом, куда можно съездить на выходные, как на пикник. Инфраструктура развивается стремительно: новые канатные дороги, комфортные приюты, ратраки, доставляющие туристов почти к вершине. К восхождениям стали относиться легко, будто это поездка на дачу. Опасности перестали воспринимать всерьёз, что приводит к страшным трагедиям.

Только в 2025 году в горах Кабардино-Балкарии погибли 18 человек. Спасатели провели более сотни поисково-спасательных операций. В 2026 году трагедии продолжились. Последняя произошла буквально на днях. Ставрополец с 11-летним сыном совершал самостоятельное восхождение на Эльбрус. На высоте около 4100-4200 метров они провалились в скрытую снежную расщелину. Это восточная сторона горы, где нет никакой инфраструктуры. Ребёнок погиб. Отец получил тяжёлые травмы ребер, но после эвакуации отказался от госпитализации. Такую информацию сообщил источник «КП-Северный Кавказ».

Региональное управление Следственного комитета организовало проверку. Ход расследования держит на контроле глава СК Александр Бастрыкин. В соцсетях уже заговорили: отцу грозит уголовное наказание. Мол, сам своими руками погубил сына. Что грозит мужчине на самом деле – в «КП-Северный Кавказ» разбирались вместе с экспертом.

Отец создал опасность, которую не мог контролировать

Наталья Лоу – юрист с 25-летним стажем, путешественница, общественный деятель. Она сама совершала восхождение на Эльбрус. По её мнению, совокупность обстоятельств может стать основой для привлечения отца к ответственности.

Наталья Лоу совершала восхождение на Эльбрус. Фото: из личного архива

«Отец повёл ребёнка по маршруту, требующему альпинистской квалификации, при том, что ребёнок не имел такой подготовки, отец не был профессиональным инструктором, а маршрут не был зарегистрирован. Это создаёт презумпцию грубой неосторожности отца. Именно отсутствие регистрации в сочетании с выбором опасного маршрута и наличием малолетнего ребёнка может стать основой для привлечения как к административной, так и к уголовной ответственности», – объясняет Наталья.

Что грозит отцу, который повел мальчика по опасному маршруту

Федерация альпинизма России относит классический маршрут на Эльбрус с юга к категории сложности 1Б. Это базовый уровень для подготовленных альпинистов. Однако если отец выбрал отклоняющийся маршрут, требующий использования жумаров, прокладки полок и передвижения по леднику в связках, категория сложности значительно повышается. Уже на высоте 3700-4800 метров требуются кошки и передвижение в связках. При этом сам мужчина является альпинистом-любителем. Ребёнок 11 лет следовал за ним по этому маршруту, не имея соответствующей подготовки. Вдобавок маршрут не был зарегистрирован в МЧС, спасатели не знали о группе и не могли её контролировать, предупредить о рисках или оперативно начать поиск в случае беды.

В любом случае действия отца подпадают по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Максимальное наказание здесь – лишение свободы до года. Ответственность наступает в случае, когда виновный сам поставил потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние.

Сегодня Эльбрус стал модной распиаренной туристической локацией. Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

«Отец, будучи альпинистом-любителем, должен был осознавать реальную опасность выбранного маршрута, который требует специальной подготовки и снаряжения. Он также не мог не понимать беспомощность ребёнка в условиях высокогорья, на технически сложном участке. По закону, беспомощное состояние может быть обусловлено, в том числе, очевидным отсутствием навыков выживания в конкретных условиях. Отсутствие профессионального гида и квалифицированной страховки для ребёнка также является отягчающим обстоятельством. Если следствие докажет, что отец осознанно повёл ребёнка по маршруту, где тот объективно не мог себя обезопасить в силу возраста и отсутствия подготовки, это может быть расценено как заведомое создание опасности», – считает Наталья.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кроме уголовной статьи, есть ещё административная за неисполнение родительских обязанностей. Суд может применить её, если решит, что отец не обеспечил должный присмотр за ребёнком в месте, где опасность была очевидна.

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